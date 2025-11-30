Baltijas balss logotype
Зимний набор здоровья: 5 витаминов, которые помогут пережить холодный сезон 0 205

Люблю!
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимний набор здоровья: 5 витаминов, которые помогут пережить холодный сезон

Зимой организму особенно нужна поддержка — короткий световой день, низкие температуры и сезон простуд ослабляют иммунитет. Эти пять витаминов и полезных добавок помогут укрепить защитные силы и сохранить энергию до весны.

Витамин C

Лучше всего получать его из сезонных продуктов: цитрусовых, смородины, шиповника, сладкого перца, зелёных овощей и квашеной капусты, которая одновременно служит и пробиотиком. При первых признаках простуды дозировку можно увеличить — витамин С быстро расходуется организмом.

Витамин D

Из-за нехватки солнечного света зимой его уровень падает особенно сильно. Витамин D поддерживает иммунитет, здоровье костей и суставов. В дополнение к добавкам включайте в рацион жирную рыбу, яйца и морепродукты.

Пробиотики

Кишечник напрямую влияет на иммунитет, поэтому важно поддерживать его микрофлору. Помогут ферментированные продукты: квашеные овощи, кисломолочные напитки, соевый соус, яблочный уксус и комбуча.

Омега-3

Эти полиненасыщенные жирные кислоты нужны для здоровья кожи, сосудов и нормальной работы иммунной системы. Лучший источник — жирная морская рыба. Тем, кто её не любит, подходят капсулы с рыбьим жиром.

Витамин B12

Зимой он особенно полезен для поддержания энергетического баланса и иммунитета. Незаменим для тех, кто не употребляет мясо. Получить его можно из красного мяса, субпродуктов, рыбы или специальных добавок.

Источник: womanhit

#зима #питание #витамины #иммунитет #жизнь #красота #энергия #пробиотики #здоровье
