Икра — уже само это слово звучит «дорого-богато», особенно с учетом средней стоимости за килограмм красной. Впрочем, для бутербродов хороша не только она.

Какая икра самая полезная

Дороже всего стоит черная икра (осетровая), но по количеству полезных нутриентов лидирует красная (лососевая). В теории. На деле качественный и количественный состав микроэлементов в баночке любой икры зависит от множества факторов: вида рыбы, ее свежести и места добычи, способа приготовления, количества соли и других добавок. Поэтому свежая слабосоленая икра сельди или трески от надежного поставщика с легкостью обгонит по пользе восстановленную или просто пересоленную лососевую.

Икра любой рыбы содержит:

легкоусвояемые белки с незаменимыми аминокислотами в составе;

полиненасыщенные жирные кислоты для здоровья сердца и сосудов;

витамины А и Е для антиоксидантной защиты;

витамин D для регуляции активности иммунных клеток;

витамины группы В для восстановления клеток;

фосфор для крепких зубов и костей;

хром для регуляции уровня глюкозы в крови.

Для тех, кто считает калории, частиковая (общее название рыб, не относящихся к осетровым породам) икра в рационе даже предпочтительнее, чем красная или черная: в ней меньше жиров и она проще впишется в диетический рацион. Остается только разобраться в ее вкусовых нюансах и в том, как ее лучше подавать.

Икра сельди: сытная пара для чёрного хлеба

По калорийности сельдевая икра догоняет красную, но цена ее куда более демократичная.

Цвет икры варьируется в зависимости от степени посола. Слабосоленые икринки обычно желтоватые, а с увеличением количества соли они темнеют, приобретая коричневатый оттенок. Вкус у икры яркий, морской, с выраженным ароматом самой сельди, который ни с чем не спутать.

Попробуйте сочетание с черным хлебом: смажьте его сливочным маслом, выложите сверху икру, присыпьте зеленым луком для остроты.

Икра трески: паштет для бутербродов

Светло-розовые икринки мелкие сами по себе, а из-за термической обработки превращаются в подобие жидкого паштета. За деликатес эта икра точно не сойдет, но по разнообразию витаминов и минералов в составе обгонит и красную, и черную.

Вкус икры трески деликатный, нежный, без горчинки и даже без ярко выраженных рыбных нот. Уже сама консистенция намекает на то, что икру хорошо бы намазать на хлеб, а еще лучше — на подсушенный тост или хлебец.

Икра минтая: ароматная начинка для фаршированных яиц

И по составу микронутриентов, и по стоимости, и по виду она похожа на икру трески, но из-за более интенсивного посола минтаевые икринки обычно темнее, суше и плотнее. Вкус тоже отличается: он яркий, даже резкий, в нем нередко ощущается легкая горчинка.

Соленая и резковатая икра минтая отлично сочетается со сладковатыми нотами сливочного масла или сыра. Также ее можно использовать для фаршировки вареных яиц. С обычным тостом и чашечкой сладкого кофе тоже будет вкусно.

Икра судака: для экспериментов с сыром

По цвету и консистенции она ближе к тресковой, а по вкусу — к икре минтая, но не такая резкая и соленая.

Чаще всего икру судака подают на белом хлебе. Если в ней чувствуется сладость, выложите ее на ломтик твердого сыра или брынзы.

Икра щуки: деликатес для праздничных закусок

Золотистая щучья икра давно перестала быть бюджетной и по цене почти догнала красную. Ее вкус никого не оставит равнодушным: кому-то он кажется изысканным, а кому-то — отдающим тиной. Однако вкупе с высокой ценой это делает икру щуки спорным ингредиентом для бутербродов: они получаются несытными, невыразительными и довольно дорогими для банального завтрака.

Куда интереснее щучья икра раскрывается в качестве монозакуски. Подавайте ее в предварительно охлажденной креманке и не торопясь ешьте ложечкой, позволяя икринкам лопаться на языке. Чтобы сгладить оттенки тины во вкусе, посыпьте икринки мелко нарубленным зеленым луком.