В холодный зимний день особенно приятно выпить чашку горячего ароматного напитка. Если это травяной чай, он не только согревает, но и приносит пользу здоровью. Вот семь трав, которые стоит использовать в чае.

Фенхель

Улучшает работу ЖКТ и полезен для сердца. 10 г семян залей стаканом кипятка, подержи на водяной бане 10 минут, процеди и долей кипячёной воды до первоначального объёма. Принимай по 1 ст. л. 3 раза в день.

Ромашка

Успокаивает желудок и помогает наладить сон. Если появляется дискомфорт в желудке или тошнота, выпей чашку чая из ромашки. Залей 2−3 ч. л. сухих цветков стаканом кипятка и настаивай 10−20 минут. Чай вечером поможет расслабиться и поспать крепко.

Липа

Снижает температуру и ускоряет выздоровление. 3 ст. л. сухих измельчённых цветков залей стаканом кипящей воды в фарфоровом чайнике, настаивай 8−10 минут. Пей тёплым с медом 3 раза в день. Липовый чай полезен в сезон ОРВИ и для профилактики.

Лаванда

Снимает головную боль. Завари чай из листьев лаванды или добавь несколько листиков в черный чай. Пей в течение дня для облегчения состояния.

Имбирь

Уменьшает чувство голода и помогает контролировать вес. Небольшой кусочек корня очисти и натри на мелкой терке. Смешай 2 ст. л. корня с 60 мл сока лимона, добавь мед и залей кипятком. Настаивай час и пей как чай в течение дня.

Крапива

Борется с авитаминозом и нормализует обмен веществ. 1 ч. л. сухой крапивы залей стаканом кипятка, настаивай 10−15 минут, процеди. При желании добавь сахар, лимон или мед.

Тимьян

Тонизирует и согревает. В заварочный чайник насыпь по 1 ч. л. черного чая и тимьяна, залей стаканом кипятка. Дай настояться, добавь по вкусу корицу, лимон, мед или имбирь.