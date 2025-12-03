Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

7 трав для чая, которые приносят пользу здоровью 0 271

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 7 трав для чая, которые приносят пользу здоровью

В холодный зимний день особенно приятно выпить чашку горячего ароматного напитка. Если это травяной чай, он не только согревает, но и приносит пользу здоровью. Вот семь трав, которые стоит использовать в чае.

Фенхель

Улучшает работу ЖКТ и полезен для сердца. 10 г семян залей стаканом кипятка, подержи на водяной бане 10 минут, процеди и долей кипячёной воды до первоначального объёма. Принимай по 1 ст. л. 3 раза в день.

Ромашка

Успокаивает желудок и помогает наладить сон. Если появляется дискомфорт в желудке или тошнота, выпей чашку чая из ромашки. Залей 2−3 ч. л. сухих цветков стаканом кипятка и настаивай 10−20 минут. Чай вечером поможет расслабиться и поспать крепко.

Липа

Снижает температуру и ускоряет выздоровление. 3 ст. л. сухих измельчённых цветков залей стаканом кипящей воды в фарфоровом чайнике, настаивай 8−10 минут. Пей тёплым с медом 3 раза в день. Липовый чай полезен в сезон ОРВИ и для профилактики.

Лаванда

Снимает головную боль. Завари чай из листьев лаванды или добавь несколько листиков в черный чай. Пей в течение дня для облегчения состояния.

Имбирь

Уменьшает чувство голода и помогает контролировать вес. Небольшой кусочек корня очисти и натри на мелкой терке. Смешай 2 ст. л. корня с 60 мл сока лимона, добавь мед и залей кипятком. Настаивай час и пей как чай в течение дня.

Крапива

Борется с авитаминозом и нормализует обмен веществ. 1 ч. л. сухой крапивы залей стаканом кипятка, настаивай 10−15 минут, процеди. При желании добавь сахар, лимон или мед.

Тимьян

Тонизирует и согревает. В заварочный чайник насыпь по 1 ч. л. черного чая и тимьяна, залей стаканом кипятка. Дай настояться, добавь по вкусу корицу, лимон, мед или имбирь.

Помни: любой травяной чай — сильное лечебное средство. Перед регулярным употреблением проконсультируйся с врачом.

Читайте нас также:
#чай #травы #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Надо брать: какая неведомая сила движет нами во время шопинга
Изображение к статье: Лучшее — враг хорошего: почему нельзя принимать все витамины разом
Изображение к статье: Прогноз Таро на декабрь 2025 для всех знаков зодиака
Изображение к статье: «Печать несчастья»: как Вселенная намекает вам, что ваш партнер не по судьбе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео