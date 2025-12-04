Крупнейшая в Балтии трехдневная Рождественская ярмарка "Baltic EXPO" пройдет с 12 по 14 декабря в Международном выставочном центре в Кипсале и вновь порадует Ригу самыми уникальными и душевными подарками. В этом году ярмарка объединит 417 местных продавцов, ремесленников, домашних производителей и компаний из Латвии (303), Литвы (85) и Эстонии (29), предлагая широкий выбор для всей семьи. Будет доступна специальная зона для гурманов, а также творческие мастерские для детей. Как и каждый год, вход на ярмарку в Кипсале - бесплатный.

Каждый посетитель сможет найти подарок по своему вкусу: изделия из дерева и керамики, текстиль, творческие рукоделия, украшения, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, сезонные лакомства, разнообразные напитки, игры, книги и многое другое.

Мероприятие предназначено для всей семьи: в течение трех дней посетителей "Baltic EXPO" порадует не только самый разнообразный выбор подарков в одном месте, но и бесплатные творческие мастерские для детей, расположенные в квартале "Rotaļnīca". А для активного отдыха будет доступна огромная зона надувных аттракционов.

Гурманы смогут попробовать и приобрести вкусные угощения в специальной зоне продуктовых торговцев "Receptes", расположенной рядом.

"Балтийский регион необычайно богат вещами, созданными от души, с терпением и тихой гордостью. Мы видим, как люди переходят от безличных подарков к тем, что сделаны руками и несут в себе историю. Именно поэтому миссия "Baltic EXPO" проста - дать место и платформу для наших собственных мастеров, поддержать местных производителей и помочь людям находить подарки со смыслом.

"Хотя мы крупнейшая Рождественская ярмарка в Балтии, и в Кипсале вы найдете самый широкий выбор душевных подарков в одном месте, Рождество - это не про количество, а про тепло и заботу. Поэтому мы будем рады каждому гостю - и маленькому, и большому," - говорит руководитель проекта Рихардс Миккевичс, описывая настроение ярмарки 2025 года.

Рабочее время ярмарки:

Пятница (12.12.2025) - 12:00-20:00

Суббота (13.12.2025) - 09:00-20:00

Воскресенье (14.12.2025) - 09:00-19:00