Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге пройдет крупнейшая в Балтии трёхдневная Рождественская ярмарка 0 216

Люблю!
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: В Риге пройдет крупнейшая в Балтии трёхдневная Рождественская ярмарка

Крупнейшая в Балтии трехдневная Рождественская ярмарка "Baltic EXPO" пройдет с 12 по 14 декабря в Международном выставочном центре в Кипсале и вновь порадует Ригу самыми уникальными и душевными подарками. В этом году ярмарка объединит 417 местных продавцов, ремесленников, домашних производителей и компаний из Латвии (303), Литвы (85) и Эстонии (29), предлагая широкий выбор для всей семьи. Будет доступна специальная зона для гурманов, а также творческие мастерские для детей. Как и каждый год, вход на ярмарку в Кипсале - бесплатный.

Каждый посетитель сможет найти подарок по своему вкусу: изделия из дерева и керамики, текстиль, творческие рукоделия, украшения, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, сезонные лакомства, разнообразные напитки, игры, книги и многое другое.

Мероприятие предназначено для всей семьи: в течение трех дней посетителей "Baltic EXPO" порадует не только самый разнообразный выбор подарков в одном месте, но и бесплатные творческие мастерские для детей, расположенные в квартале "Rotaļnīca". А для активного отдыха будет доступна огромная зона надувных аттракционов.

Гурманы смогут попробовать и приобрести вкусные угощения в специальной зоне продуктовых торговцев "Receptes", расположенной рядом.

"Балтийский регион необычайно богат вещами, созданными от души, с терпением и тихой гордостью. Мы видим, как люди переходят от безличных подарков к тем, что сделаны руками и несут в себе историю. Именно поэтому миссия "Baltic EXPO" проста - дать место и платформу для наших собственных мастеров, поддержать местных производителей и помочь людям находить подарки со смыслом.

"Хотя мы крупнейшая Рождественская ярмарка в Балтии, и в Кипсале вы найдете самый широкий выбор душевных подарков в одном месте, Рождество - это не про количество, а про тепло и заботу. Поэтому мы будем рады каждому гостю - и маленькому, и большому," - говорит руководитель проекта Рихардс Миккевичс, описывая настроение ярмарки 2025 года.

Рабочее время ярмарки:

Пятница (12.12.2025) - 12:00-20:00

Суббота (13.12.2025) - 09:00-20:00

Воскресенье (14.12.2025) - 09:00-19:00

Читайте нас также:
#отдых #культура #подарки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 продуктов, которые не стоит сочетать с кофе
Изображение к статье: Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска
Изображение к статье: Вредные привычки всех знаков Зодиака: узнай свои слабости
Изображение к статье: Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео