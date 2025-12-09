Даже при правильном уходе некоторые повседневные привычки могут незаметно вредить коже, делая её тусклой, уставшей и склонной к морщинам.

Иногда кожа выглядит раздражённой или уставшей, несмотря на хорошие средства. Причины могут скрываться не в косметике, а в ежедневных привычках, которые вредят коже. Разберём самые распространённые ошибки и способы их исправить.

Чрезмерное увлечение скрабами Очищение кожи от ороговевших частиц необходимо, но только в умеренных количествах. Использование скраба чаще двух раз в неделю повреждает эпидермис, вызывает сухость и повышает чувствительность к воспалениям. Бережный уход — залог здорового вида кожи. Отсутствие солнцезащитного крема SPF нужен не только на пляже. Ультрафиолет воздействует на кожу постоянно, ускоряя появление морщин и повышая риск кожных заболеваний. Ежедневное применение солнцезащитного крема — важная часть профилактики фотостарения. Недостаток фруктов и овощей Рацион напрямую отражается на состоянии кожи. Свежие овощи и фрукты снабжают организм витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Один большой овощной салат в день или смузи на завтрак — простой способ поддерживать кожу здоровой и упругой. Хронический недосып Ночной отдых продолжительностью не менее восьми часов — базовое условие для хорошего самочувствия и внешнего вида. Недостаток сна приводит к тусклости, кругам под глазами и ускоренному старению кожи. Регулярный полноценный сон помогает замедлить эти процессы. Привычка спать лицом в подушку Когда лицо постоянно упирается в подушку, появляются отёки, кожа растягивается и быстрее теряет тонус. Постепенно формируются заломы и морщины. Сон на спине благоприятно влияет и на внешность, и на состояние позвоночника. Хлопковые наволочки Хлопок впитывает влагу и создаёт трение, из-за чего кожа сильнее травмируется во время сна. Более деликатной альтернативой станут наволочки из атласа или шёлка. Также важно менять постельное бельё не реже одного раза в неделю. Недостаток воды Достаточное питьё — один из самых простых способов поддерживать кожу гладкой и увлажнённой. Удобно держать рядом графин или бутылку с водой, чтобы контролировать норму. Привычка щуриться Регулярное щурение ускоряет появление мимических морщин вокруг глаз. Если зрение ухудшилось, стоит проверить линзы или очки. На ярком солнце обязательно носите солнцезащитные очки — они помогут избежать лишнего напряжения. Постоянные перекусы и жевание Привычка непрерывно жевать что-то — от семечек до сладостей — отражается на области носогубных складок и нарушает работу пищеварения. Чем меньше лишних движений лицевых мышц, тем дольше сохраняется их тонус. Сладости на видном месте Когда сладкое всегда под рукой, отказаться от него становится сложнее. Избыток сахара разрушает коллагеновые волокна — кожа теряет упругость, становится тусклой и быстрее покрывается морщинами. Умеренность — лучший подход.

Если вы узнали свои привычки в этом списке, стоит задуматься, какие из них можно скорректировать без ущерба для комфорта. Небольшие изменения в повседневных действиях способны заметно улучшить состояние кожи и помочь ей дольше оставаться молодой и свежей.

