Даже при правильном уходе некоторые повседневные привычки могут незаметно вредить коже, делая её тусклой, уставшей и склонной к морщинам.
Иногда кожа выглядит раздражённой или уставшей, несмотря на хорошие средства. Причины могут скрываться не в косметике, а в ежедневных привычках, которые вредят коже. Разберём самые распространённые ошибки и способы их исправить.
-
Чрезмерное увлечение скрабами
Очищение кожи от ороговевших частиц необходимо, но только в умеренных количествах. Использование скраба чаще двух раз в неделю повреждает эпидермис, вызывает сухость и повышает чувствительность к воспалениям. Бережный уход — залог здорового вида кожи.
-
Отсутствие солнцезащитного крема
SPF нужен не только на пляже. Ультрафиолет воздействует на кожу постоянно, ускоряя появление морщин и повышая риск кожных заболеваний. Ежедневное применение солнцезащитного крема — важная часть профилактики фотостарения.
-
Недостаток фруктов и овощей
Рацион напрямую отражается на состоянии кожи. Свежие овощи и фрукты снабжают организм витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Один большой овощной салат в день или смузи на завтрак — простой способ поддерживать кожу здоровой и упругой.
-
Хронический недосып
Ночной отдых продолжительностью не менее восьми часов — базовое условие для хорошего самочувствия и внешнего вида. Недостаток сна приводит к тусклости, кругам под глазами и ускоренному старению кожи. Регулярный полноценный сон помогает замедлить эти процессы.
-
Привычка спать лицом в подушку
Когда лицо постоянно упирается в подушку, появляются отёки, кожа растягивается и быстрее теряет тонус. Постепенно формируются заломы и морщины. Сон на спине благоприятно влияет и на внешность, и на состояние позвоночника.
-
Хлопковые наволочки
Хлопок впитывает влагу и создаёт трение, из-за чего кожа сильнее травмируется во время сна. Более деликатной альтернативой станут наволочки из атласа или шёлка. Также важно менять постельное бельё не реже одного раза в неделю.
-
Недостаток воды
Достаточное питьё — один из самых простых способов поддерживать кожу гладкой и увлажнённой. Удобно держать рядом графин или бутылку с водой, чтобы контролировать норму.
-
Привычка щуриться
Регулярное щурение ускоряет появление мимических морщин вокруг глаз. Если зрение ухудшилось, стоит проверить линзы или очки. На ярком солнце обязательно носите солнцезащитные очки — они помогут избежать лишнего напряжения.
-
Постоянные перекусы и жевание
Привычка непрерывно жевать что-то — от семечек до сладостей — отражается на области носогубных складок и нарушает работу пищеварения. Чем меньше лишних движений лицевых мышц, тем дольше сохраняется их тонус.
-
Сладости на видном месте
Когда сладкое всегда под рукой, отказаться от него становится сложнее. Избыток сахара разрушает коллагеновые волокна — кожа теряет упругость, становится тусклой и быстрее покрывается морщинами. Умеренность — лучший подход.
Если вы узнали свои привычки в этом списке, стоит задуматься, какие из них можно скорректировать без ущерба для комфорта. Небольшие изменения в повседневных действиях способны заметно улучшить состояние кожи и помочь ей дольше оставаться молодой и свежей.
