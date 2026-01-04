Baltijas balss logotype
Почему не стоит худеть сразу после новогодних праздников 0 110

Люблю!
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит худеть сразу после новогодних праздников

Новый год приносит отдых, вкусную еду и расслабление, а вместе с окончанием каникул у многих появляется желание резко ограничить себя и быстро «прийти в форму». Однако жёсткая диета после праздников может навредить организму и психике сильнее, чем кажется. Гораздо разумнее отказаться от резких мер и выбрать щадящий, безопасный подход.

Резкие диеты становятся стрессом для организма

После нескольких дней обильного питания резкое сокращение калорий воспринимается как угроза. В ответ повышается уровень кортизола, что замедляет снижение веса и негативно влияет на общее состояние. Организм попадает в ситуацию, которую воспринимает как вынужденный стресс.

Настроение ухудшается

Жёсткие ограничения вызывают раздражительность, неудовлетворённость и постоянные мысли о запрещённых продуктах. Контраст между расслабленными праздничными днями и строгой диетой усиливает эмоциональный дискомфорт.

Срывы практически неизбежны

За праздники тело привыкает к большему количеству калорий, поэтому резкое снижение нормы приводит к переутомлению и желанию компенсировать недостаток еды. В итоге срывы становятся обычным явлением, а диета превращается в замкнутый круг.

Вес обязательно вернётся

При сильном ограничении калорий организм начинает экономить энергию и откладывать её «про запас». Потерянные килограммы быстро возвращаются, часто с превышением первоначального веса.

Мысли о еде занимают всё внимание

Жёсткая диета делает питание основной темой дня: приходится постоянно считать калории, выбирать «правильные» продукты, переживать из-за каждого лишнего ингредиента. В результате на отдых, дела и планы остаётся меньше сил.

Появляется недовольство собой

Стресс, срывы и постоянная самооценка через еду формируют неприязнь к собственному телу. Это запускает новые проблемы — от снижения уверенности до эмоционального выгорания.

Что делать вместо жёстких ограничений

Более здоровый путь — мягкое, постепенное возвращение к привычному режиму: достаточно пить воды, есть небольшими порциями, добавить умеренную физическую активность и поддерживать уважительное отношение к своему телу. Такой подход безопаснее и эффективнее в долгосрочной перспективе.

Читайте нас также:
#диета #питание #эмоции #вес #стресс #праздники #самооценка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

