Апельсин или клементин: какой цитрус полезнее и где больше сахара 0 213

Люблю!
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Апельсин или клементин: какой цитрус полезнее и где больше сахара

Зимой апельсины и клементины становятся одними из самых популярных фруктов. Оба цитруса богаты витамином C, но отличаются по размеру, вкусу и питательному составу. Разбираемся, какой из них выигрывает по пользе и действительно ли клементины содержат больше сахара.

Апельсины и клементины относятся к одному семейству цитрусовых, однако их пищевая ценность различается. По данным профильных ресурсов о питании, средний апельсин весом около 140 граммов содержит примерно 80–90 мг витамина C, что покрывает почти суточную потребность взрослого человека. Клементин меньшего размера — около 70–75 граммов — обеспечивает в среднем 35–40 мг витамина C, то есть примерно 40–60% дневной нормы.

Таким образом, если сравнивать один плод, апельсин даёт больше витамина C. Однако при употреблении двух-трёх клементинов суммарное количество витамина может быть сопоставимым.

Что касается сахара, различия между фруктами не столь заметны. В пересчёте на 100 граммов мякоти и апельсины, и клементины содержат примерно 9–10 граммов натуральных сахаров. Показатели могут варьироваться в зависимости от сорта и степени зрелости плодов, поэтому говорить о клементине как о «сахарной ловушке» некорректно.

Оба цитруса также богаты клетчаткой, калием, фолатами и антиоксидантами. Клементины часто воспринимаются как более сладкие и удобные для перекуса — их легче чистить и они практически не содержат косточек. Апельсины же выигрывают за счёт размера и более выраженной кислинки.

Апельсины и клементины — полезные и питательные фрукты, каждый со своими преимуществами. Апельсин подойдёт тем, кто хочет получить максимум витамина C из одного плода, а клементин — тем, кто ценит сладкий вкус и удобство. В любом случае оба варианта хорошо вписываются в сбалансированный зимний рацион.

Источник: health.hochu

Читайте нас также:
#сахар #питание #цитрусовые #здоровье #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

