Иногда можно замёрзнуть даже в качественной зимней куртке — и дело вовсе не в цене или бренде. Тепло «убегает» из-за мелких, но критичных ошибок в уходе и ношении верхней одежды. Хорошая новость: всё можно исправить простыми действиями.

Почему куртка перестаёт удерживать тепло

Основная задача зимней куртки — сохранять прослойку тёплого воздуха между телом и холодом. Когда эта прослойка нарушается, даже самый тёплый пуховик перестаёт работать.

Причины могут быть разными:

слежавшийся наполнитель;

открытые участки тела;

влага;

отсутствие дополнительных слоёв.

Восстановите объём наполнителя

Со временем и натуральный пух, и синтетика сбиваются в комки. Между ними образуются «холодные зоны», через которые уходит тепло.

Что делать:

постирайте куртку на деликатном режиме;

положите в барабан 2–3 теннисных мяча;

во время сушки регулярно встряхивайте пуховик.

Это поможет наполнителю снова стать воздушным и равномерно распределиться.

Закройте все «утечки» тепла

Иногда проблема не в самой куртке, а в щелях, через которые холод проникает внутрь.

Проверьте:

плотно ли прилегает воротник;

хорошо ли закрывает шею капюшон;

не задувает ли снизу;

есть ли зазоры на манжетах.

Дополнительно используйте принцип многослойности и не забывайте о шапке, шарфе (или бафе) и тёплых перчатках.

Добавьте дополнительный утепляющий слой

В сильные морозы одного пуховика может быть недостаточно. Производители и спортивные бренды предлагают специальные теплоизоляционные подкладки.

Это может быть:

тонкий утеплённый жилет;

лёгкая внутренняя куртка.

Такой слой надевается под основную верхнюю одежду и значительно повышает теплоизоляцию.

Защитите куртку от влаги

Даже самый тёплый пуховик перестаёт греть, если намокает. Влага разрушает воздушную прослойку и «вытягивает» тепло.

Чтобы этого избежать:

обработайте куртку водоотталкивающим спреем;

старайтесь не находиться долго под мокрым снегом или дождём;

сушите куртку сразу после намокания.

Что в итоге

Если куртка внезапно стала «холодной», не спешите менять её на новую. Часто достаточно восстановить наполнитель, перекрыть доступ холоду и защитить одежду от влаги — и она снова начнёт греть даже в сильные морозы.

