Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даже дорогой пуховик не греет? Почему тепло «уходит» — и как это исправить в мороз 0 478

Люблю!
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даже дорогой пуховик не греет? Почему тепло «уходит» — и как это исправить в мороз

Иногда можно замёрзнуть даже в качественной зимней куртке — и дело вовсе не в цене или бренде. Тепло «убегает» из-за мелких, но критичных ошибок в уходе и ношении верхней одежды. Хорошая новость: всё можно исправить простыми действиями.

Почему куртка перестаёт удерживать тепло

Основная задача зимней куртки — сохранять прослойку тёплого воздуха между телом и холодом. Когда эта прослойка нарушается, даже самый тёплый пуховик перестаёт работать.

Причины могут быть разными:

  • слежавшийся наполнитель;
  • открытые участки тела;
  • влага;
  • отсутствие дополнительных слоёв.

Восстановите объём наполнителя

Со временем и натуральный пух, и синтетика сбиваются в комки. Между ними образуются «холодные зоны», через которые уходит тепло.

Что делать:

  • постирайте куртку на деликатном режиме;
  • положите в барабан 2–3 теннисных мяча;
  • во время сушки регулярно встряхивайте пуховик.

Это поможет наполнителю снова стать воздушным и равномерно распределиться.

Закройте все «утечки» тепла

Иногда проблема не в самой куртке, а в щелях, через которые холод проникает внутрь.

Проверьте:

  • плотно ли прилегает воротник;
  • хорошо ли закрывает шею капюшон;
  • не задувает ли снизу;
  • есть ли зазоры на манжетах.

Дополнительно используйте принцип многослойности и не забывайте о шапке, шарфе (или бафе) и тёплых перчатках.

Добавьте дополнительный утепляющий слой

В сильные морозы одного пуховика может быть недостаточно. Производители и спортивные бренды предлагают специальные теплоизоляционные подкладки.

Это может быть:

  • тонкий утеплённый жилет;
  • лёгкая внутренняя куртка.

Такой слой надевается под основную верхнюю одежду и значительно повышает теплоизоляцию.

Защитите куртку от влаги

Даже самый тёплый пуховик перестаёт греть, если намокает. Влага разрушает воздушную прослойку и «вытягивает» тепло.

Чтобы этого избежать:

  • обработайте куртку водоотталкивающим спреем;
  • старайтесь не находиться долго под мокрым снегом или дождём;
  • сушите куртку сразу после намокания.

Что в итоге

Если куртка внезапно стала «холодной», не спешите менять её на новую. Часто достаточно восстановить наполнитель, перекрыть доступ холоду и защитить одежду от влаги — и она снова начнёт греть даже в сильные морозы.

источник

Читайте нас также:
#мода #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли меняет жизнь и место жительства
Изображение к статье: Простой зимний трюк для чистоты в прихожей: пол останется сухим даже в слякоть
Изображение к статье: Виртуальные симпатии: как соцсети размывают понятие верности в паре
Изображение к статье: Изысканная закуска: мармелад из мандаринов к сыру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео