Доктор Денис Прокофьев объяснил, что для профилактики гипертонии часто достаточно изменить образ жизни. Контроль веса, отказ от вредных привычек и снижение стресса играют ключевую роль.

По словам кардиолога, чтобы избежать диагноза «гипертония», часто достаточно скорректировать привычный образ жизни. Врач заявил, что жизнь без повышенного давления возможна, если следить за весом, питанием и отказаться от курения и алкоголя.

Специалист пояснил, что скачки давления обычно происходят из-за стресса, злоупотребления соленой пищей и вредных привычек.

«Эпизоды повышения давления бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски», — отметил он.

Доктор добавил, что чем раньше человек начнет обращать внимание на тревожные сигналы и искать их причины, тем выше шанс избежать проблем с хроническим заболеванием.

Медики ориентируются на показатель 120 на 80, и систематическое превышение этих значений — повод для серьезного обследования.