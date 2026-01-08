Baltijas balss logotype
Как можно прожить без повышенного давления: мнение врача-кардиолога

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как можно прожить без повышенного давления: мнение врача-кардиолога

Доктор Денис Прокофьев объяснил, что для профилактики гипертонии часто достаточно изменить образ жизни. Контроль веса, отказ от вредных привычек и снижение стресса играют ключевую роль.

По словам кардиолога, чтобы избежать диагноза «гипертония», часто достаточно скорректировать привычный образ жизни. Врач заявил, что жизнь без повышенного давления возможна, если следить за весом, питанием и отказаться от курения и алкоголя.

Специалист пояснил, что скачки давления обычно происходят из-за стресса, злоупотребления соленой пищей и вредных привычек.

«Эпизоды повышения давления бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски», — отметил он.

Доктор добавил, что чем раньше человек начнет обращать внимание на тревожные сигналы и искать их причины, тем выше шанс избежать проблем с хроническим заболеванием.

Медики ориентируются на показатель 120 на 80, и систематическое превышение этих значений — повод для серьезного обследования.

#медицина #образ жизни #питание #профилактика #вес #стресс #вредные привычки #кардиология #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео