Неправильный приём витаминов и пищевых добавок — одна из самых частых причин, почему люди не видят ожидаемого улучшения самочувствия или сталкиваются с побочными эффектами. «Фармацевт 2025 года» Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет ключевые правила приёма витаминов, минералов и их сочетания с лекарствами.
Почему важно соблюдать инструкции
Перед началом приёма любых витаминов, БАДов или лекарств необходимо внимательно читать инструкцию и строго следовать рекомендациям врача или фармацевта. На практике это правило часто нарушается: препараты принимают нерегулярно, не в то время или не в той дозировке. Такой подход может не только снизить эффективность, но и привести к нежелательным побочным реакциям.
Водорастворимые и жирорастворимые витамины
Современная наука делит витамины на две группы — водорастворимые и жирорастворимые.
Водорастворимые витамины (витамины группы B и витамин C) не накапливаются в организме и быстро выводятся, поэтому их важно принимать регулярно.
- Витамины группы B поддерживают нервную систему, снижают уровень стресса и повышают энергию — их лучше принимать утром.
- Витамин C укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантным действием.
Эти витамины следует запивать только водой, так как кофе, чай, молоко и соки могут ухудшать их усвоение.
Жирорастворимые витамины (A, D и E) накапливаются в организме и лучше усваиваются вместе с пищей, содержащей жиры — молоком, йогуртом, кефиром. Приём их натощак, запивая только водой, может вызвать раздражение желудка, тошноту и дискомфорт.
Больше — не значит лучше
Самостоятельное увеличение дозы витаминов может быть опасным. Передозировка нередко происходит незаметно, особенно при одновременном приёме нескольких витаминных комплексов.
Фармацевт подчёркивает:
- избыток витамина D может привести к накоплению кальция в органах, нарушению сна и проблемам с почками;
- передозировка витамина C способна вызвать тошноту, бессонницу, аллергические реакции и даже язвы желудка;
- чрезмерный приём витамина B6 может спровоцировать судороги, головные боли и кожные реакции.
При выборе витаминно-минеральных комплексов важно учитывать индивидуальные потребности — существуют специальные формулы для беременных, пожилых людей, детей, пациентов с диабетом и остеопорозом.
Приём минералов: время и сочетания имеют значение
Большинство минералов рекомендуется принимать во время еды, однако есть исключения.
- Железо лучше усваивается с витамином C, но плохо сочетается с кальцием — между их приёмами должен быть интервал не менее четырёх часов.
- Кальций рекомендуется принимать вечером вместе с витамином D: он способствует расслаблению и лучше усваивается костной тканью в это время суток.
Также важно помнить о несовместимости некоторых веществ:
- витамин D, железо и цинк не стоит сочетать с витамином E;
- кальций, магний и цинк не рекомендуется принимать одновременно с железом.
Опасные взаимодействия с лекарствами
Особую осторожность следует соблюдать тем, кто постоянно принимает рецептурные препараты.
- Витамин K ослабляет действие антикоагулянтов;
- витамин E в высоких дозах повышает риск внутреннего кровотечения;
- препараты для щитовидной железы нельзя принимать одновременно с кальцием, магнием и железом — необходим интервал не менее четырёх часов.
Фармацевт также обращает внимание на риск самолечения и одновременного приёма большого количества препаратов, особенно если лечение назначают разные специалисты. Важно всегда сообщать врачу обо всех принимаемых лекарствах.
Когда стоит обратиться к фармацевту
Фармацевт может помочь подобрать оптимальный препарат, проверить возможные взаимодействия и составить безопасную схему приёма. Иногда консультация специалиста помогает избежать серьёзных ошибок и последствий для здоровья.
