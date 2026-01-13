Неправильный приём витаминов и пищевых добавок — одна из самых частых причин, почему люди не видят ожидаемого улучшения самочувствия или сталкиваются с побочными эффектами. «Фармацевт 2025 года» Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет ключевые правила приёма витаминов, минералов и их сочетания с лекарствами.

Почему важно соблюдать инструкции

Перед началом приёма любых витаминов, БАДов или лекарств необходимо внимательно читать инструкцию и строго следовать рекомендациям врача или фармацевта. На практике это правило часто нарушается: препараты принимают нерегулярно, не в то время или не в той дозировке. Такой подход может не только снизить эффективность, но и привести к нежелательным побочным реакциям.

Водорастворимые и жирорастворимые витамины

Современная наука делит витамины на две группы — водорастворимые и жирорастворимые.

Водорастворимые витамины (витамины группы B и витамин C) не накапливаются в организме и быстро выводятся, поэтому их важно принимать регулярно.

Витамины группы B поддерживают нервную систему, снижают уровень стресса и повышают энергию — их лучше принимать утром.

Витамин C укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантным действием.

Эти витамины следует запивать только водой, так как кофе, чай, молоко и соки могут ухудшать их усвоение.

Жирорастворимые витамины (A, D и E) накапливаются в организме и лучше усваиваются вместе с пищей, содержащей жиры — молоком, йогуртом, кефиром. Приём их натощак, запивая только водой, может вызвать раздражение желудка, тошноту и дискомфорт.

Больше — не значит лучше

Самостоятельное увеличение дозы витаминов может быть опасным. Передозировка нередко происходит незаметно, особенно при одновременном приёме нескольких витаминных комплексов.

Фармацевт подчёркивает:

избыток витамина D может привести к накоплению кальция в органах, нарушению сна и проблемам с почками;

передозировка витамина C способна вызвать тошноту, бессонницу, аллергические реакции и даже язвы желудка;

чрезмерный приём витамина B6 может спровоцировать судороги, головные боли и кожные реакции.

При выборе витаминно-минеральных комплексов важно учитывать индивидуальные потребности — существуют специальные формулы для беременных, пожилых людей, детей, пациентов с диабетом и остеопорозом.

Приём минералов: время и сочетания имеют значение

Большинство минералов рекомендуется принимать во время еды, однако есть исключения.

Железо лучше усваивается с витамином C, но плохо сочетается с кальцием — между их приёмами должен быть интервал не менее четырёх часов.

Кальций рекомендуется принимать вечером вместе с витамином D: он способствует расслаблению и лучше усваивается костной тканью в это время суток.

Также важно помнить о несовместимости некоторых веществ:

витамин D, железо и цинк не стоит сочетать с витамином E;

кальций, магний и цинк не рекомендуется принимать одновременно с железом.

Опасные взаимодействия с лекарствами

Особую осторожность следует соблюдать тем, кто постоянно принимает рецептурные препараты.

Витамин K ослабляет действие антикоагулянтов;

витамин E в высоких дозах повышает риск внутреннего кровотечения;

препараты для щитовидной железы нельзя принимать одновременно с кальцием, магнием и железом — необходим интервал не менее четырёх часов.

Фармацевт также обращает внимание на риск самолечения и одновременного приёма большого количества препаратов, особенно если лечение назначают разные специалисты. Важно всегда сообщать врачу обо всех принимаемых лекарствах.

Когда стоит обратиться к фармацевту

Фармацевт может помочь подобрать оптимальный препарат, проверить возможные взаимодействия и составить безопасную схему приёма. Иногда консультация специалиста помогает избежать серьёзных ошибок и последствий для здоровья.

