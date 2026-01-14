Зима — стресс для кожи: холод, ветер и отопление делают её сухой, чувствительной и склонной к раздражению. Многие привычки, которые летом работают отлично, зимой могут навредить. Разбираем ключевые промахи и как их исправить, чтобы сохранить здоровое сияние кожи.

Ошибка №1. Летний уход круглый год

Легкие гели и флюиды подходят для жаркого сезона, но зимой они не справляются с обезвоживанием.

Как исправить: используйте более плотные кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой и питательными липидами утром и вечером.

Ошибка №2. Умывание горячей водой

Горячая вода разрушает защитный барьер кожи, усиливает сухость и вызывает покраснение.

Как исправить: умывайтесь теплой водой, мягко очищая лицо без спешки.

Ошибка №3. Отказ от SPF зимой

Солнце даже в мороз и пасмурную погоду может вызывать пигментацию, а снег усиливает его воздействие.

Как исправить: наносите SPF 30–50 каждый день — это защита от раннего старения и пятен.

Ошибка №4. Агрессивные очищающие средства

Пенки «до скрипа» лишают кожу липидов, делая её уязвимой.

Как исправить: выбирайте молочко, крем-гель или очищающее масло — мягко и эффективно.

Ошибка №5. Недостаток жидкости

Зимой мы часто пьем меньше, а кожа быстро реагирует тусклостью и стянутостью.

Как исправить: чаще пейте воду, травяные чаи и включайте в рацион сочные фрукты — киви, цитрусовые, гранат.

Источник