Зима — стресс для кожи: холод, ветер и отопление делают её сухой, чувствительной и склонной к раздражению. Многие привычки, которые летом работают отлично, зимой могут навредить. Разбираем ключевые промахи и как их исправить, чтобы сохранить здоровое сияние кожи.
Ошибка №1. Летний уход круглый год
Легкие гели и флюиды подходят для жаркого сезона, но зимой они не справляются с обезвоживанием.
Как исправить: используйте более плотные кремы с церамидами, гиалуроновой кислотой и питательными липидами утром и вечером.
Ошибка №2. Умывание горячей водой
Горячая вода разрушает защитный барьер кожи, усиливает сухость и вызывает покраснение.
Как исправить: умывайтесь теплой водой, мягко очищая лицо без спешки.
Ошибка №3. Отказ от SPF зимой
Солнце даже в мороз и пасмурную погоду может вызывать пигментацию, а снег усиливает его воздействие.
Как исправить: наносите SPF 30–50 каждый день — это защита от раннего старения и пятен.
Ошибка №4. Агрессивные очищающие средства
Пенки «до скрипа» лишают кожу липидов, делая её уязвимой.
Как исправить: выбирайте молочко, крем-гель или очищающее масло — мягко и эффективно.
Ошибка №5. Недостаток жидкости
Зимой мы часто пьем меньше, а кожа быстро реагирует тусклостью и стянутостью.
Как исправить: чаще пейте воду, травяные чаи и включайте в рацион сочные фрукты — киви, цитрусовые, гранат.
