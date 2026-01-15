Куриное мясо — один из самых популярных источников белка в рационе людей по всему миру. Несмотря на широкую распространённость продукта, вокруг него до сих пор существует множество мифов, которые не всегда основаны на научных данных. Эксперты пищевой индустрии и специалисты по вопросам питания развенчивают основные заблуждения о курице и объясняют, что из этого действительно правда, а что — миф.

Миф 1: фермерская курица всегда «чище» и полезнее магазинной

На самом деле качество куриного мяса в магазинах контролируется государственными органами, соблюдаются санитарные нормы при выращивании и переработке. Курицу с фермерского рынка нельзя автоматически считать более безопасной — многое зависит от соблюдения гигиены и качества кормов.

Миф 2: большие тушки куриц — результат гормонов и воды

Современные птицы достигают значительных размеров благодаря селекции и генетическим улучшениям, а не из-за гормонов роста. Эксперты и научные публикации подтверждают, что использование гормонов в птицеводстве запрещено законодательством во многих странах и неэффективно для молодого организма птиц.

Миф 3: желтый жир — признак старой или испорченной курицы

Цвет жира в курином мясе чаще связан с рационом птицы — высокой долей природных пигментов (каротиноидов), которые попадают в кожу и жировую ткань, а не с испорченностью продукта.

Миф 4: только грудка курицы полезна

Хотя филе грудки действительно богато белком и низким содержанием жира, другие части тушки (бедро, субпродукты) тоже содержат витамины, минералы и питательные вещества — каждый кусок имеет свою пищевую ценность.

Миф 5: охлажденное мясо портится быстрее, чем замороженное

Современные технологии производства позволяют обеспечить длительные сроки хранения охлаждённого мяса без потери качества при соблюдении всех санитарных требований.

Миф 6: курица менее питательна, чем говядина

Куриное мясо — это полноценный источник белка с незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B, и оно может быть не менее полезным, чем другие виды мяса, особенно при разумном выборе части тушки и способа приготовления.

Миф 7: курицу нужно готовить очень долго, чтобы убить все опасные бактерии

Главное правило безопасности — достижение минимальной внутренней температуры готовности (обычно около 74 °C), а не длительность процесса. Это убивает большинство патогенов и делает продукт безопасным для употребления.

Что говорят научные данные

Птица не содержит добавленных гормонов роста — такие вещества в производстве курятины не используются и запрещены в ряде стран, включая США, ЕС и Австралию, где отрасль активно развеивает мифы об их применении.

Кроме того, куриное мясо является источником высококачественного полноценного белка (около 22–31 г на 100 г, в зависимости от части и подготовки), с низким содержанием жира, особенно в грудке без кожи.

Итог

Куриное мясо остаётся ценным и питательным продуктом питания. Многие распространённые представления о нём — стереотипы или упрощённые утверждения, которые не выдерживают проверки фактами. Чтобы получать максимальную пользу от курицы, важно ориентироваться на научные данные о составе продукта, правилах его выращивания и безопасного приготовления.