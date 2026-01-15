Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

7 мифов о курином мясе: факты и заблуждения 0 334

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 мифов о курином мясе: факты и заблуждения

Куриное мясо — один из самых популярных источников белка в рационе людей по всему миру. Несмотря на широкую распространённость продукта, вокруг него до сих пор существует множество мифов, которые не всегда основаны на научных данных. Эксперты пищевой индустрии и специалисты по вопросам питания развенчивают основные заблуждения о курице и объясняют, что из этого действительно правда, а что — миф.

Миф 1: фермерская курица всегда «чище» и полезнее магазинной

На самом деле качество куриного мяса в магазинах контролируется государственными органами, соблюдаются санитарные нормы при выращивании и переработке. Курицу с фермерского рынка нельзя автоматически считать более безопасной — многое зависит от соблюдения гигиены и качества кормов.

Миф 2: большие тушки куриц — результат гормонов и воды

Современные птицы достигают значительных размеров благодаря селекции и генетическим улучшениям, а не из-за гормонов роста. Эксперты и научные публикации подтверждают, что использование гормонов в птицеводстве запрещено законодательством во многих странах и неэффективно для молодого организма птиц.

Миф 3: желтый жир — признак старой или испорченной курицы

Цвет жира в курином мясе чаще связан с рационом птицы — высокой долей природных пигментов (каротиноидов), которые попадают в кожу и жировую ткань, а не с испорченностью продукта.

Миф 4: только грудка курицы полезна

Хотя филе грудки действительно богато белком и низким содержанием жира, другие части тушки (бедро, субпродукты) тоже содержат витамины, минералы и питательные вещества — каждый кусок имеет свою пищевую ценность.

Миф 5: охлажденное мясо портится быстрее, чем замороженное

Современные технологии производства позволяют обеспечить длительные сроки хранения охлаждённого мяса без потери качества при соблюдении всех санитарных требований.

Миф 6: курица менее питательна, чем говядина

Куриное мясо — это полноценный источник белка с незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B, и оно может быть не менее полезным, чем другие виды мяса, особенно при разумном выборе части тушки и способа приготовления.

Миф 7: курицу нужно готовить очень долго, чтобы убить все опасные бактерии

Главное правило безопасности — достижение минимальной внутренней температуры готовности (обычно около 74 °C), а не длительность процесса. Это убивает большинство патогенов и делает продукт безопасным для употребления.

Что говорят научные данные

Птица не содержит добавленных гормонов роста — такие вещества в производстве курятины не используются и запрещены в ряде стран, включая США, ЕС и Австралию, где отрасль активно развеивает мифы об их применении.

Кроме того, куриное мясо является источником высококачественного полноценного белка (около 22–31 г на 100 г, в зависимости от части и подготовки), с низким содержанием жира, особенно в грудке без кожи.

Итог

Куриное мясо остаётся ценным и питательным продуктом питания. Многие распространённые представления о нём — стереотипы или упрощённые утверждения, которые не выдерживают проверки фактами. Чтобы получать максимальную пользу от курицы, важно ориентироваться на научные данные о составе продукта, правилах его выращивания и безопасного приготовления.

Читайте нас также:
#наука #безопасность #питание #куриное мясо #гормоны #здоровье #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей
Изображение к статье: Красные флажки в отношениях: какие женские привычки заставляют мужчину терять интерес
Изображение к статье: ChatGPT: чего ни в коем случае нельзя спрашивать в 2026 году
Изображение к статье: Эти 7 вещей ни за что не наденет женщина с хорошим вкусом в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео