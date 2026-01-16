Двухлетние дети, проводящие много времени перед экранами гаджетов и телевизоров, обладают меньшим словарным запасом, чем их сверстники. К такому выводу пришли британские учёные в ходе масштабного исследования. Об этом пишет The Telegraph.

В работе участвовали специалисты из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского колледжа Лондона. Они установили, что среднестатистический двухлетний ребёнок в Британии ежедневно проводит перед экранами более двух часов — вдвое больше рекомендованного ВОЗ лимита. При тестировании на знание 34 слов у детей с экранным временем свыше пяти часов словарный запас оказался в среднем на четыре слова меньше, чем у тех, кто проводил перед устройствами менее часа.

Учёные определили критический порог в 86 минут ежедневного экранного времени. После него связь между использованием гаджетов и сокращением словарного запаса заметно усиливается. Кроме того, почти у 40 процентов детей с максимальным экранным временем наблюдались эмоциональные и поведенческие трудности: вдвое чаще, чем среди детей с ограниченным использованием устройств.

Исследование также выявило социальный аспект проблемы: дети из менее обеспеченных семей проводили перед экранами больше времени и реже занимались совместным чтением с родителями.