Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей 0 225

Люблю!
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей

Среднестатистический двухлетний ребёнок в Британии ежедневно проводит перед экранами более двух часов.

Двухлетние дети, проводящие много времени перед экранами гаджетов и телевизоров, обладают меньшим словарным запасом, чем их сверстники. К такому выводу пришли британские учёные в ходе масштабного исследования. Об этом пишет The Telegraph.

В работе участвовали специалисты из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского колледжа Лондона. Они установили, что среднестатистический двухлетний ребёнок в Британии ежедневно проводит перед экранами более двух часов — вдвое больше рекомендованного ВОЗ лимита. При тестировании на знание 34 слов у детей с экранным временем свыше пяти часов словарный запас оказался в среднем на четыре слова меньше, чем у тех, кто проводил перед устройствами менее часа.

Учёные определили критический порог в 86 минут ежедневного экранного времени. После него связь между использованием гаджетов и сокращением словарного запаса заметно усиливается. Кроме того, почти у 40 процентов детей с максимальным экранным временем наблюдались эмоциональные и поведенческие трудности: вдвое чаще, чем среди детей с ограниченным использованием устройств.

Исследование также выявило социальный аспект проблемы: дети из менее обеспеченных семей проводили перед экранами больше времени и реже занимались совместным чтением с родителями.

Читайте нас также:
#образование #гаджеты #дети и родители #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нежные печенья из творога и яблок: быстрый завтрак или перекус за 3 минуты
Изображение к статье: Как завести автомобиль в сильный мороз: простые советы водителям
Изображение к статье: Как отличить протрузию от грыжи позвоночника: объясняет врач
Изображение к статье: Таро раскрывает судьбу: что ждёт каждый знак зодиака в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео