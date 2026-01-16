Коричневая помада победоносно вернулась на подиумы и улицы — но уже не как символ гранжа и не как ностальгия по эпохе супермоделей. Сегодня это сложный, интеллектуальный цвет, который работает на глубину образа.

Чтобы она выглядела актуально, важно не копировать буквально макияж на снимках из прошлого, а правильно встроить оттенок в современную эстетику. Визажист Любовь Брусницына рассказала, на что обращать внимание.

Выбирать сложные оттенки

Современная коричневая помада — это очень сложная и обширная палитра. Лучше всего работают оттенки с подтонами: розово-коричневые, карамельные, терракотовые, холодные какао или приглушенный mocha. «Такие цвета выглядят дорого и живо, подстраиваются под тон кожи и не утяжеляют лицо. Чем сложнее оттенок, тем меньше он ассоциируется с ретро-стилистикой», — говорит эксперт.

Минимум графики, максимум мягкости

В 90-е коричневую помаду часто носили с четким контуром и контрастным карандашом. Сегодня это выглядит слишком графично и тяжеловесно. Актуальный вариант — размытые края, создающие волнующий и соблазнительный эффект живых губ. Можно наносить помаду пальцем или растушевывать кистью, создавая ощущение естественного пигмента, а не плотного слоя.

Свежая кожа — обязательное условие

Коричневые оттенки моментально подчеркивают усталость и сухость кожи. «Поэтому современный макияж с такой помадой всегда строится вокруг сияющей, ухоженной кожи: легкий тон, подсветка скул, минимум пудры. Контраст между светлой кожей и глубокими губами делает образ актуальным и визуально дорогим», — подчеркивает визажист.

Глаза — простой и естественный макияж

Чтобы не перегрузить образ, коричневая помада лучше всего сочетается с нейтральным макияжем глаз. Мягкие тени в оттенках тауп, кремовые текстуры, легкая тушь, иногда — вовсе чистое веко. Чем спокойнее верх, тем современнее выглядит нижний акцент. Смоки и тяжелая подводка здесь работают редко и требуют очень точного баланса.

Стилизация решает все

Коричневая помада особенно хорошо смотрится в минималистичных образах: лаконичные силуэты, простые украшения, спокойные ткани. Она идеально вписывается в эстетику тихой роскоши, современного лаконичного бохо или интеллектуального минимализма.