Встречать зрелость красиво: 5 полезных утренних привычек голливудских звёзд 0 240

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джулиана Мур

Джулиана Мур

ФОТО: Instagram

Многие уверены, что секрет вечной молодости актрис и моделей заключается в дорогих процедурах и эксклюзивных косметических средствах. Однако, если присмотреться внимательнее, окажется: знаменитости часто начинают свой день с простых, но эффективных утренних ритуалов, которые доступные каждому и помогают выглядеть свежо и ухоженно.

Дженнифер Энистон: антиоксиданты и массаж

У Дженнифер утро начинается с тёплого детокс-смузи: в её рецепте — шпинат, банан, рисовое молоко и щепотка корицы. Такой напиток не только бодрит, но и насыщает организм антиоксидантами, которые поддерживают цвет лица и борются с воспалительными процессами.

Далее актриса делает лёгкий массаж лица по массажным линиям — эту «мини-тренировку» она считает важным шагом для стимуляции кровообращения, уменьшения отёчности и придания коже упругости. Завершает утренний уход нанесение солнцезащитного крема, даже если актриса выходит на балкон.

Джулианна Мур: последовательность и защита

Джулианна уделяет особое внимание дисциплине в утреннем уходе. Сразу после пробуждения она наносит сыворотку, а затем дневной крем, что создаёт двойной защитный слой для кожи.

Её предпочтение — продукты с антиоксидантами и SPF-фильтрами. По словам актрисы, защита от солнца важнее любых модных сывороток, поскольку значительная часть признаков старения напрямую связана с ультрафиолетовым излучением.

Кейт Хадсон: ледяной импульс свежести

Кейт считает, что бодрость по утрам — не в кофе, а в холодной воде. Она ненадолго окунает лицо в миску с ледяной водой: такой контрастный контакт уменьшает отёчность, сужает сосуды и стимулирует лимфатический отток, благодаря чему кожа выглядит более свежей.

«После этого можно даже не наносить макияж!», — отмечает актриса, делясь своим опытом.

Виктория Бекхэм: мягкий детокс и питание

Для Виктории утро начинается со стакана тёплой воды с лимоном — привычка, которая помогает организму проснуться и мягко запустить пищеварение. Этот простой шаг также становится источником витамина C и энергии для кожи.

Ещё один элемент её утренней рутины — две ложки яблочного уксуса натощак, после чего она готовит свой фирменный витаминный смузи под названием «зелёный монстр»: в нём шпинат, яблоки, киви, брокколи, лимон и семена чиа. Утро Виктории завершается кашей из пророщенных злаков с миндальным молоком — сбалансированным и питательным блюдом.

Зендея: дыхание и спокойствие

Зендея выделяет время для дыхательных практик и короткой медитации сразу после пробуждения. По её словам, глубокие вдохи и лёгкое вытяжение помогают снизить уровень тревоги, сформировать спокойный настрой и начать день без спешки.

Уход актрисы прост и эффективен: очищение, лёгкий тоник и увлажняющий крем с SPF входят в обязательную утреннюю программу. Её философия красоты проста: чистая кожа + спокойный ум = естественное сияние.

#питание #красота #знаменитости #уход за кожей #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
