Для увеличения продолжительности жизни в возрасте 30 лет следует сделать упор на наборе мышечной массы, а в 40 — начать регулярные медобследования, сообщил Врач Иэн К. Смит из Притцкеровской медицинской школы Чикагского университета. Об этом пишет Daily Mirror.

В 30 лет, по мнению специалиста, важно сосредоточиться на профилактике старения. Несмотря на начинающиеся метаболические изменения, организм ещё эффективно сопротивляется возрастным изменениям. Врач советует делать упор на нежирный белок, растительные продукты и полезные жиры, минимизировать потребление ультрапереработанной пищи и регулярно заниматься спортом для наращивания и сохранения мышечной массы.

К 40 годам акцент смещается с накопления ресурсов на их защиту. В этом возрасте особенно важны осознанные тренировки без риска травм, внимательное отношение к рациону и систематические медицинские обследования.

После 50 лет ускоряется потеря мышечной массы и возрастает риск хронических заболеваний. На первый план выходит поддержание устойчивости организма: увеличение доли полезных жиров и растительной пищи в рационе, упражнения для подвижности суставов. В возрасте старше 60 лет ключевая задача — сохранение независимости, для чего необходимы регулярная физическая активность и работа над когнитивными функциями.