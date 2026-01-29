Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эти продукты воруют годы жизни: предупреждение эксперта по долголетию 0 297

Люблю!
Дата публикации: 29.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Эти продукты воруют годы жизни: предупреждение эксперта по долголетию

Специалисты по долголетию отмечают, что продолжительность жизни зависит не только от генетики, но и от ежедневных пищевых решений.

Развитие медицины, технологий и лучший доступ к качественному питанию существенно повлияли на продолжительность жизни. В то же время именно рацион остается одной из ключевых зон риска. Какие продукты лучше никогда не покупать, потому что они сокращают жизнь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по долголетию Дэна Бютнера.

Какие продукты сокращают жизнь

Эксперт много лет изучает так называемые "голубые зоны" — регионы мира с наибольшим количеством долгожителей.

По его словам, есть продукты, которые не стоит даже приносить домой, если человек стремится жить дольше и сохранить здоровье.

Обработанное мясо

К этой категории относятся колбасы, сосиски, бекон и мясные деликатесы промышленного производства. Бюттнер подчеркивает, что обработанное мясо напрямую связано с повышенным риском онкологических заболеваний, в частности колоректального рака.

Эту позицию подтверждают и международные исследования: обработанное мясо официально отнесено к канцерогенам первой группы. Кроме этого, высокое содержание соли и насыщенных жиров способствует развитию сердечно-сосудистых болезней и может повышать риск диабета второго типа.

Сладкие напитки

Второй пункт в списке — сладкие напитки, включая газированные воды и фруктовые соки с добавленным сахаром. Эксперт отмечает: это основной источник рафинированного сахара в рационе многих стран.

Регулярное потребление таких напитков связывают с ожирением, нарушением обмена веществ, проблемами с сердцем, зубами и костями. В более тяжелых случаях возможны поражения печени и почек.

Соленые снеки

Чипсы, сухарики, жареные орехи и другие соленые перекусы, по словам специалиста, не должны быть даже "исключением". Они содержат трансжиры, избыток соли и соединения, которые могут образовываться при жарке и иметь канцерогенный эффект.

Такие продукты ассоциируются с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и формированием пищевой зависимости.

Фабричные сладости и выпечка

Последний пункт — промышленная выпечка и упакованные сладости. По данным исследований, регулярное потребление таких продуктов повышает риск метаболического синдрома и диабета.

Из-за высокого содержания фруктозных сиропов и рафинированных жиров они негативно влияют на печень, сердце и зубы. Кроме того, такие сладости специально созданы так, чтобы вызвать привыкание.

Специалисты по долголетию отмечают, что продолжительность жизни зависит не только от генетики, но и от ежедневных пищевых решений. Ограничение ультрапереработанных продуктов и сладких напитков — один из самых простых шагов, который может положительно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Читайте нас также:
#продукты #питание #онкология #долголетие #здоровье #вредная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вода сделает только хуже: 5 круп, которые не надо мыть перед готовкой
Изображение к статье: Хрустят пальцы: стоит ли этого опасаться
Изображение к статье: Диетолог: «Не ешьте натощак свежую выпечку!»
Изображение к статье: Суп в ежедневном рационе: настоящая польза или диетический миф?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире
Изображение к статье: Латвия снова набрала кредитов
Политика
Изображение к статье: Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления
Lifenews
Изображение к статье: Подушка для здорового сна: как подобрать подходящую и избежать головной боли
Люблю!
Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео