Специалисты по долголетию отмечают, что продолжительность жизни зависит не только от генетики, но и от ежедневных пищевых решений.

Развитие медицины, технологий и лучший доступ к качественному питанию существенно повлияли на продолжительность жизни. В то же время именно рацион остается одной из ключевых зон риска. Какие продукты лучше никогда не покупать, потому что они сокращают жизнь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по долголетию Дэна Бютнера.

Какие продукты сокращают жизнь

Эксперт много лет изучает так называемые "голубые зоны" — регионы мира с наибольшим количеством долгожителей.

По его словам, есть продукты, которые не стоит даже приносить домой, если человек стремится жить дольше и сохранить здоровье.

Обработанное мясо

К этой категории относятся колбасы, сосиски, бекон и мясные деликатесы промышленного производства. Бюттнер подчеркивает, что обработанное мясо напрямую связано с повышенным риском онкологических заболеваний, в частности колоректального рака.

Эту позицию подтверждают и международные исследования: обработанное мясо официально отнесено к канцерогенам первой группы. Кроме этого, высокое содержание соли и насыщенных жиров способствует развитию сердечно-сосудистых болезней и может повышать риск диабета второго типа.

Сладкие напитки

Второй пункт в списке — сладкие напитки, включая газированные воды и фруктовые соки с добавленным сахаром. Эксперт отмечает: это основной источник рафинированного сахара в рационе многих стран.

Регулярное потребление таких напитков связывают с ожирением, нарушением обмена веществ, проблемами с сердцем, зубами и костями. В более тяжелых случаях возможны поражения печени и почек.

Соленые снеки

Чипсы, сухарики, жареные орехи и другие соленые перекусы, по словам специалиста, не должны быть даже "исключением". Они содержат трансжиры, избыток соли и соединения, которые могут образовываться при жарке и иметь канцерогенный эффект.

Такие продукты ассоциируются с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и формированием пищевой зависимости.

Фабричные сладости и выпечка

Последний пункт — промышленная выпечка и упакованные сладости. По данным исследований, регулярное потребление таких продуктов повышает риск метаболического синдрома и диабета.

Из-за высокого содержания фруктозных сиропов и рафинированных жиров они негативно влияют на печень, сердце и зубы. Кроме того, такие сладости специально созданы так, чтобы вызвать привыкание.

