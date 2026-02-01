Опасная привычка: какие витамины нельзя принимать утром и почему

Дата публикации: 01.02.2026
Некоторые добавки могут раздражать желудок и снижать эффективность, если принимать их на пустой желудок Большинство людей привыкли принимать витамины утром, но это ошибка. Некоторые добавки могут раздражать желудок и снижать эффективность, если принимать их на пустой желудок. Об этом сообщает сайт Good Housekeeping.

Железо

В журнале StatPearls говорится, что железо является жизненно важным питательным веществом, которое помогает предотвратить анемию, что приводит к усталости и слабости.

Если вы принимаете этот минерал отдельно или как часть поливитаминов, не употребляя пищу, то это может вызвать симптомы расстройства пищеварения, такие как тошнота и рвота. Даже если вы завтракаете, то потребление слишком большого количества железа может вызвать запор. Этот минерал также взаимодействует с кофе, ведь напиток содержит тип полифенольного соединения, которое называется хлорогеновой кислотой. Она связывается с железом во время пищеварения, что затрудняет усвоение этого минерала организмом.

Стоит подождать примерно 2 часа после утреннего кофе, а только потом принимать добавку.

Магний

Магний глицинат хорошо известен своей способностью поддерживать качество сна.

Исследование 2024 года, опубликованное в американском журнале Lifestyle Medicine, показало, что магний помогает регулировать гамма-аминомасляную кислоту, или ГАМК, которая может успокоить нервную систему и помочь расслабить мышцы и ум.

Поэтому идеально принимать эту форму магния на ночь, чтобы хорошо выспаться. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами магния, добавьте эту добавку в свой режим приема после ужина, а не во время завтрака.

Витамин А

Это жирорастворимый витамин, который жизненно важен для здоровья зрения и богат антиоксидантными свойствами. Если вы принимаете витамин А или любой другой жирорастворимый, такой как D, E и K утром, не употребляя жиров, то теряет всю пользу.

Это объясняется тем, что без пищевых жиров эти витамины не могут так легко усваиваться организмом. Поэтому всегда принимайте его с завтраком, богатым полезными жирами из таких продуктов, как авокадо, яйца или йогурт.

Суточная норма витамина А зависит от возраста и состояния организма. Микроэлемент нужен для зрения, иммунной системы, роста и развития тканей. Основные советы:

  • дети 4-8 лет — около 400 мкг в день;

  • дети 9-13 лет — 600 мкг в день;

  • подростки 14-18 лет — 700 мкг в день;

  • мужчины — 900 мкг в день;

  • женщины — 700 мкг в день.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
