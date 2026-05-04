Автомобиль въехал в толпу людей в пешеходной зоне в центре Лейпцига. В результате погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения, сообщил в понедельник, 4 мая, обербургомистр Лейпцига Буркхард Юнг.

По словам начальника пожарной охраны Лейпцига Акселя Шу (Axel Schuh), помимо погибших и тяжелораненых пострадали еще 20 человек.

Прокуратура начала расследование

Подозреваемым в нападении является 33-летний гражданин Германии, сообщил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер. Водитель, подозреваемый в совершении наезда в Лейпциге, сдался без сопротивления. "Мы задержали преступника внутри автомобиля", - заявил начальник полиции Лейпцига Рене Деммлер.

Прокуратура начала расследования по подозрению в убийстве двух человек и покушении на убийство еще по меньшей мере двух человек. Следствие исходит из того, что речь идет о преднамеренном нападении, заявила прокурор. По данным ее ведомства, нет никаких свидетельств о возможных сообщниках преступника.

Водитель задержан

"Водитель задержан и в настоящее время не представляет дальнейшей опасности", - сообщила полиция Лейпцига. Представитель правоохранительных органов сказал журналистам, что речь идет о"немецком гражданине, рожденном в Германии". Более подробная информация на данный момент не разглашается.

По данным газеты Bild, водитель ехал по центру Лейпцига на большой скорости. Инцидент произошел на торговой улице Гриммайшештрассе. Местная газета Leipziger Volkszeitung со ссылкой на очевидцев пишет, что машина "пронеслась на очень большой скорости".

Причины наезда автомобиля неясны. На месте происшествия находится более десятка машин скорой помощи, спасательный вертолет и большая группа санитаров, судмедэкспертов и следователей. Больницы города готовы принимать пострадавших.