Портал LA.lv со ссылкой на издание Politico сообщает, что Россия через два-три года может быть готова к войне с Западом.

Европейские политики все чаще предупреждают о резком увеличении риска вооруженного конфликта с Россией в ближайшие один-два года, пишет «Politico». Издание сообщает, что Европейский союз считает, что Кремль рассматривает этот период как «окно возможностей» для развертывания новой агрессии. Москва считает такой сценарий возможным в то время, когда связи между западными союзниками ослабевают, а Европа еще недостаточно подготовлена к самостоятельной обороне без помощи США.

По оценке «Politico», Россия, скорее всего, не пойдет на прямое вторжение в какую-либо страну НАТО. Однако не исключаются гибридные операции — один из любимых приемов путинского режима. Это могут быть атаки дронов, ограниченные операции в море или Арктике.

Целью таких действий было бы создание неопределенности, паники и проверка реакции альянса, в том числе вопроса о применении 5-й статьи договора НАТО.

При этом часть европейских лидеров не считает угрозы критическими, учитывая значительные потери России в войне с Украиной. Однако ЕС подчеркивает необходимость сохранения бдительности и укрепления обороноспособности при любых возможных сценариях.