Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У Путина появляется окно возможностей». Снова пугают войной 1 616

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «У Путина появляется окно возможностей». Снова пугают войной

"Это могут быть атаки дронов, ограниченные операции в море или Арктике".

Портал LA.lv со ссылкой на издание Politico сообщает, что Россия через два-три года может быть готова к войне с Западом.

Европейские политики все чаще предупреждают о резком увеличении риска вооруженного конфликта с Россией в ближайшие один-два года, пишет «Politico». Издание сообщает, что Европейский союз считает, что Кремль рассматривает этот период как «окно возможностей» для развертывания новой агрессии. Москва считает такой сценарий возможным в то время, когда связи между западными союзниками ослабевают, а Европа еще недостаточно подготовлена к самостоятельной обороне без помощи США.

По оценке «Politico», Россия, скорее всего, не пойдет на прямое вторжение в какую-либо страну НАТО. Однако не исключаются гибридные операции — один из любимых приемов путинского режима. Это могут быть атаки дронов, ограниченные операции в море или Арктике.

Целью таких действий было бы создание неопределенности, паники и проверка реакции альянса, в том числе вопроса о применении 5-й статьи договора НАТО.

При этом часть европейских лидеров не считает угрозы критическими, учитывая значительные потери России в войне с Украиной. Однако ЕС подчеркивает необходимость сохранения бдительности и укрепления обороноспособности при любых возможных сценариях.

Читайте нас также:
#НАТО #война #Европа #запад #безопасность #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте
Техно
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео