Новая угроза для Латвии: с эпидемией на границе борются военные

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
«Африканская чума свиней представляет серьезную угрозу для эстонского свиноводства, и пресечение распространения вируса требует совместных усилий. Вирус распространяется не только при прямом контакте животных, но может передаваться и через зараженную почву, корм или грязь на обуви», — сказала руководитель отдела продовольственной безопасности Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Кадри Каугеранд.

В результате, в этом году к мониторингу африканской чумы свиней привлекут Силы обороны Эстонии.

Привлечение Сил обороны к мониторингу важно, поскольку в ходе учений военнослужащие передвигаются по территориям, куда люди зачастую не попадают.

В рамках сотрудничества участников попросили быть внимательными и сообщать о замеченных во время учений павших диких кабанах в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA), передает Baltic News Service.

#Эстония #сельское хозяйство #эпидемия
