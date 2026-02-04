Психолог рассказала о том, как продукты, которые мы едим, напрямую влияют на наши эмоции и гормональный фон.
Эксперт: Дарья Сальникова, семейный психолог
Влияние пищи на эмоции
Пища воздействует на гормоны, определяющие самочувствие:
- Продукты с высоким содержанием сахара вызывают резкий рост глюкозы в крови, что ведет к всплеску энергии и последующей усталости.
- На детях это проявляется особенно ярко: «праздничный набор» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — вызывает гормональную бурю, гиперактивность, а затем капризы и усталость.
- У взрослых эффект менее заметен из-за накопленных заболеваний и уровня стресса, но принцип тот же.
Обратная зависимость
Мозг может управлять пищевыми предпочтениями в зависимости от текущих переживаний:
- Стресс, раздражение или тревога вызывают тягу к соленой, острой или углеводной пище.
- Привычки вроде постоянных перекусов — это способ саморегуляции нервной системы, аналогичный действиям ребёнка, посасывающего пальцы в утробе матери.
Советы психолога
- Обращать внимание на рацион и причины своих пищевых привычек.
- Правильное питание помогает стабилизировать эмоциональное состояние и уменьшает перепады настроения.
