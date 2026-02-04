Baltijas balss logotype
Психолог объяснила, как питание влияет на настроение

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психолог объяснила, как питание влияет на настроение

Психолог рассказала о том, как продукты, которые мы едим, напрямую влияют на наши эмоции и гормональный фон.

Эксперт: Дарья Сальникова, семейный психолог

Влияние пищи на эмоции

Пища воздействует на гормоны, определяющие самочувствие:

  • Продукты с высоким содержанием сахара вызывают резкий рост глюкозы в крови, что ведет к всплеску энергии и последующей усталости.
  • На детях это проявляется особенно ярко: «праздничный набор» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — вызывает гормональную бурю, гиперактивность, а затем капризы и усталость.
  • У взрослых эффект менее заметен из-за накопленных заболеваний и уровня стресса, но принцип тот же.

Обратная зависимость

Мозг может управлять пищевыми предпочтениями в зависимости от текущих переживаний:

  • Стресс, раздражение или тревога вызывают тягу к соленой, острой или углеводной пище.
  • Привычки вроде постоянных перекусов — это способ саморегуляции нервной системы, аналогичный действиям ребёнка, посасывающего пальцы в утробе матери.

Советы психолога

  • Обращать внимание на рацион и причины своих пищевых привычек.
  • Правильное питание помогает стабилизировать эмоциональное состояние и уменьшает перепады настроения.

источник

#питание #эмоции #стресс #привычки #гормоны #здоровье #психология #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео