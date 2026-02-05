6 февраля, когда в Италии стартуют зимние Олимпийские игры, на Кипсале начинается крупнейшая туристическая выставка в Балтии Balttour 2026. Как и в олимпийском движении, Balttour отличается динамикой, ростом и достижением новых вершин – в путешествиях, опыте и идеях. Приходите, участвуйте и получайте новые впечатления!

Balttour 2026 обещает незабываемые эмоции – от интерактивных мероприятий и вкусных дегустаций до аутентичных впечатлений и адреналиновых эмоций.

Глубже с настоящей подводной лодкой!

Необычные впечатления ждут тех, кто заинтересуется карьером Румму в Эстонии и музеем тюрьмы Мурру – затопленной бывшей тюрьмой с кристально чистой бирюзовой водой. Посетители выставки смогут открыть для себя это место, послушав рассказы о захватывающих подводных экскурсиях, а также посмотреть настоящую подводную лодку и ощутив эту уникальную среду – прямо на Кипсале!

Быстрее всех на бобе!

Со скоростью до 140 км/ч! – пока лучшие бобслеисты мира соревнуются в Италии, вы сможете сесть в настоящий боб на Кипсале. Узнайте также о разнообразных возможностях активного отдыха в Видземской Швейцарии, посетив стенд «Сигулда увлекает!». Получить зимний адреналин прямо в Латвии — покататься на бобе и попробовать ледовый рафтинг — посетителей выставки приглашает трасса для саней и бобслея Sigulda, которая в этом году отмечает 40-летие!

Самое интерактивное – когда мир вращается вокруг тебя!

Что происходит, если меняется не только вид, но и равновесие? Ответ ищите во вращающемся доме – интерактивной аттракционе, которая предложит вам испытать совершенно иное ощущение реальности и незабываемые эмоции. Посетив Balttour 2026, вы будете среди первых, кто оценит новый дизайн дома и погрузится в иллюзию, что буквально весь мир вращается и движется вокруг вас. Вращающийся дом на выставке представит Tiekamies.lv, известный своей инициативой здорового образа жизни Apelsīni.

Мощно с DJ Richy Rich!

6 февраля на стенде EXIT RĪGA о мощной музыкальной атмосфере позаботится параолимпийский чемпион Рихардс Сникус (DJ Richy Rich). Он не только создаст энергичную атмосферу, но и пригласит посетителей познакомиться с туристическими предложениями в округе Риги и принять участие в различных мероприятиях. И, конечно же, будет возможность получить автограф чемпиона!

Все выше и выше!

На стенде airBaltic посетители смогут ознакомиться с эксклюзивными предложениями и поймать выгодные цены на авиабилеты, попробовать диск-гольф и посмотреть на антенну Starlink, которая обеспечивает быстрый бесплатный доступ в Интернет на рейсах по всей Европе. Это позволяет быть выше — как в буквальном, так и в цифровом смысле, общаясь и работая даже в самолете.

Энергия приключений!

6–8 февраля на Кипсале сила проявится в различных формах – от выживания в джунглях до восточной экзотики! «Путешествие без границ» позволит познакомиться с автомобилем Dodge Ram, на котором было совершено путешествие в Албанию, и полностью перестроенным экспедиционным джипом для бездорожных приключений. Велосипедисты-энтузиасты смогут проверить свои силы на стенде Velokurjers, а любителей адреналина порадует Energylandia с более чем сотней аттракционов в Польше. Стенд Китая удивит праздничной атмосферой, традиционными костюмами, каллиграфией и национальными танцами.

Дальше всего – до Перу и Колумбии!

Balttour 2026 вдохновит на экзотические путешествия! Перу манит Андами, джунглями Амазонки и наследием цивилизации инков, а Колумбия удивляет красочными городами, побережьем Карибского моря, кофейными регионами и культурой, полной радости жизни. Помимо дальних направлений, на выставке будет возможность познакомиться и с другими интересными туристическими маршрутами, в том числе Таиландом, Филиппинами, Молдовой, Китаем, Словакией, Украиной, а также, конечно же, наши соседние страны, которые предлагают впечатления на любой вкус.

Все самое вкусное на Balttour!

На Кипсале вы сможете насладиться гастрономическим туризмом на все 100%! Баускский край приглашает гурманов познакомиться с продукцией местных производителей и принять участие в мастер-классах. На стенде Жемайтии можно будет попробовать традиционную кухню, блюда дворян и знаменитый сыр Džiugas. А Йонишки удивит нетрадиционными вкусами, например, бейглами с сельдью от Эрнеста Миксеса. Традиционный рынок сельских продуктов Balttour соблазнит вкусами Прибалтики – пирогами, сырами, хлебом, колбасами, винами и другими деликатесами.

Подробную программу Balttour 2026 смотрите: https://ej.uz/balttour26_pasakumi

Следите за новостями также в социальных сетях:

www.facebook.com/balttour

www.instagram.com/balttour/

Время работы:

6 февраля 10.00–13.00 (время профессионалов)

6 февраля 13.00–18.00

7 февраля 10.00–18.00

8 февраля 10.00–17.00