Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
«Ни одна из них не заслуживала предательства», — говорит сексолог Артём Герасимов, который работает с мужчинами, совершавшими измены. Он утверждает, что неверность часто вовсе не о том, как выглядит женщина, а о гораздо более глубинных психологических и эмоциональных причинах.

«Идеальность» партнёрши может пугать

Многие мужчины уверены, что рядом с «идеальной» женщиной они должны быть на высоте во всем. Но это ожидание вызывает не восхищение, а страх не соответствовать. Психологически это может привести к снижению самооценки и чувству собственной неполноценности. В такой ситуации измена становится своего рода попыткой восстановить чувство контроля и значимости.

Внутренние проблемы важнее внешних

Часто мужчины изменяют не потому, что им не нравится женщина, а потому что они сами не комфортно чувствуют себя внутри. Психолог отмечает: многие изменщики страдают от низкой самооценки, страха старения или нереализованности в жизни. Новая связь даёт им иллюзию подтверждения своей привлекательности и способности быть желанными.

Неизвестные желания и потребности

Когда мужчин спрашивают, зачем именно они изменили, многие теряются и не знают, что ответить. Это говорит о том, что причины часто лежат не в сексe, а в ощущении скуки, пустоты или жажде новых впечатлений. Причина может быть не в партнёрше, а в неудовлетворённости собственной жизнью.

Измена — не всегда злой умысел

Несмотря на предательство, сам по себе акт измены редко происходит из злобы. Герасимов подчёркивает, что мужчины, как правило, не умеют выражать свои страхи и тревоги словами, особенно когда их учат сдерживать эмоции и не говорить о слабостях. Вместо этого возникает «побег» от чувств через физический контакт с другим человеком.

Что делать, если это произошло

Если вы сами изменяли, важно честно признать, что это было — не «просто секс», а симптом более глубоких внутренних проблем. Нужно понять, что именно вы пытаетесь скрыть или за чем убегаете, и решить, строить отношения дальше или нет.

...Если вам изменили, полезно помнить, что это не всегда ваша вина — даже идеальная, красивая и любящая женщина не гарантирует верности партнёра. Лучше честно обсудить произошедшее, разобраться в причинах и решить, стоит ли продолжать отношения или двигаться дальше.

#отношения #измена #самооценка #семейные отношения #психология #мужчина и женщина
