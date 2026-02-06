Представляем рейтинг самых доступных европейских направлений для гурманов: где насладиться вкусной едой, не опустошив кошелек.

Еда – один из важнейших аспектов любого путешествия. Но вовсе не обязательно, чтобы отпуск с кулинарными открытиями обошелся в круглую сумму. Согласно свежей статистике, в Европе можно найти немало мест, где ужин на двоих обойдется весьма скромно.

Если вы еще не определились с направлением для следующей поездки, возможно, стоит обратить внимание на цены в местных ресторанах. Ведь даже самый дешевый авиабилет не спасет от разочарования, если расходы на питание окажутся непомерно высокими.

Недавнее исследование, проведенное паромной компанией Ferrygogo, позволило оценить разброс цен на еду в разных европейских странах. Оказалось, что обед из трех блюд на двоих может стоить как 20 евро, так и 160! Разница впечатляет, не так ли?

Самые доступные страны

Северная Македония возглавляет список самых бюджетных направлений. Здесь ужин на двоих обойдется примерно в 24 евро. Обязательно посетите местные таверны вокруг Охридского озера, чтобы ощутить неповторимый колорит.

Босния и Герцеговина также порадуют демократичными ценами – около 31 евро за ужин. Недорогие рестораны можно найти в исторических центрах городов.

Сербия, с ее оживленными городами и кафе на берегу реки, предлагает недорогую и вкусную еду. Средний чек за ужин на двоих составит около 38 евро. Болгария, Чехия, Румыния и Албания предлагают примерно одинаковый уровень цен – около 41 евро.

Словакия, Португалия, Черногория и Польша немного дороже – около 45 евро за ужин. В Испании, Греции и Италии цены заметно выше: средний чек за ужин может достигать 50–70 евро.

Города с доступной кухней

Скопье, столица Северной Македонии, – отличное место для знакомства с балканской кухней. Здесь можно посетить местные рынки, посидеть в кафе на берегу реки и насладиться богатой историей города. Ужин обойдется примерно в 29 евро.

Сараево, Босния и Герцеговина, славится своим османским наследием и кофейной культурой. Здесь можно попробовать традиционный боснийский кофе и другие местные деликатесы. Средний чек за ужин – около 33 евро.

Фуншал, расположенный на португальском острове Мадейра, предлагает доступную еду и свежий морской воздух. Ужин на двоих обойдется примерно в 40 евро. Подгорица, столица Черногории, также порадует недорогими ресторанами и оживленным центром города.

София, столица Болгарии, сочетает в себе историю и современную жизнь. Здесь можно попробовать традиционные болгарские блюда и насладиться атмосферой этого древнего города. Средний чек за ужин – около 46 евро.

Краков и Гданьск, расположенные в Польше, предлагают культурные мероприятия и доступные цены на еду. Ужин на двоих обойдется примерно в 47 евро. Белград, столица Сербии, славится своими кафе на берегу реки и бурной ночной жизнью. Средний чек за ужин – около 48 евро.

Прага, столица Чехии, – исторический город с богатым культурным наследием и недорогой едой. Ужин на двоих обойдется примерно в 49 евро. Салоники и Ираклион, расположенные в Греции, предлагают возможность насладиться морем и традиционными тавернами. Средний чек за ужин – около 50 евро.

Катания, расположенная на итальянском острове Сицилия, предлагает доступные варианты питания с видом на гору Этна. Ужин на двоих обойдется примерно в 50 евро.

Тем, кто планирует бюджетные городские экскурсии по Европе, эти города предлагают как интересные культурные мероприятия, так и разнообразные и недорогие варианты питания.

Гастрономическое разнообразие: что попробовать

Мы также подготовили подробный гид по национальным блюдам, которые обязательно стоит попробовать в этих странах.

Северная Македония:

Тавче гравче: Традиционное македонское блюдо из фасоли, запеченной в глиняном горшочке с луком, перцем и специями.

Охридская пастрмка: Рыба, обитающая только в Охридском озере. Ее готовят на гриле, жарят или коптят.

Македонска пита: Слоеное тесто с начинкой из сыра, мяса или овощей.

Босния и Герцеговина:

Чевапи: Жареные колбаски из рубленого мяса, подаются с лепешкой, луком и айваром (овощная икра).

Бурек: Слоеное тесто с начинкой из мяса, сыра или шпината.

Босански лонац: Мясное рагу с овощами, приготовленное в глиняном горшочке.

Сербия:

Плескавица: Большая плоская котлета из рубленого мяса, подается с лепешкой, луком и различными добавками.

Чевапи: (аналогично Боснии и Герцеговине)

Болгария:

Шопска салата: Салат из помидоров, огурцов, перца, лука и тертого сыра.

Баница: Пирог из слоеного теста с начинкой из сыра, яиц и йогурта.

Кебабче: Жареные колбаски из рубленого мяса, подаются с луком и лепешкой.

Чехия:

Вепрево колено: Запеченная свиная рулька, подается с горчицей, хреном и хлебом.

Трдельник: Сладкая выпечка из дрожжевого теста, обсыпанная сахаром и корицей.

Свичкова на сметане: Говядина в сливочном соусе, подается с кнедликами и клюквенным соусом.

Румыния:

Сармале: Голубцы из квашеной капусты, начиненные рисом и мясом.

Мититеи: Жареные колбаски из смеси говяжьего, свиного и бараньего фарша со специями.

Албания:

Таве коси: Запеченное мясо ягненка с йогуртом и рисом.

Фергесе: Блюдо из перцев, помидоров, творога и специй.

Бюрек: (аналогично Боснии и Герцеговине)

Словакия:

Брынзовые галушки: Клецки из картофельного теста с брынзой и шкварками.

Капустница: Суп из квашеной капусты с копченостями.

Татранский чай: Горячий напиток на основе чая, спирта и меда.

Португалия:

Паштел-де-ната: Пирожное из слоеного теста с заварным кремом.

Франсезинья: Сэндвич с несколькими видами мяса, залитый томатным соусом и расплавленным сыром.

Кальдо верде: Суп из картофеля, капусты и чорисо.

Черногория:

Ягнятина из-под сача: Мясо ягненка, запеченное под металлической крышкой, засыпанной углями.

Чевапи: (аналогично Боснии и Герцеговине)

Качамак: Блюдо из кукурузной муки, сыра и картофеля.

Польша:

Пероги: Вареники с различными начинками: картошкой, сыром, мясом, капустой и грибами.

Журек: Суп на основе ржаной закваски с колбасой и яйцом.

Бигос: Тушеная капуста с мясом, колбасой и грибами.

tourprom