Представляем рейтинг самых доступных европейских направлений для гурманов: где насладиться вкусной едой, не опустошив кошелек.
Еда – один из важнейших аспектов любого путешествия. Но вовсе не обязательно, чтобы отпуск с кулинарными открытиями обошелся в круглую сумму. Согласно свежей статистике, в Европе можно найти немало мест, где ужин на двоих обойдется весьма скромно.
Если вы еще не определились с направлением для следующей поездки, возможно, стоит обратить внимание на цены в местных ресторанах. Ведь даже самый дешевый авиабилет не спасет от разочарования, если расходы на питание окажутся непомерно высокими.
Недавнее исследование, проведенное паромной компанией Ferrygogo, позволило оценить разброс цен на еду в разных европейских странах. Оказалось, что обед из трех блюд на двоих может стоить как 20 евро, так и 160! Разница впечатляет, не так ли?
Самые доступные страны
Северная Македония возглавляет список самых бюджетных направлений. Здесь ужин на двоих обойдется примерно в 24 евро. Обязательно посетите местные таверны вокруг Охридского озера, чтобы ощутить неповторимый колорит.
Босния и Герцеговина также порадуют демократичными ценами – около 31 евро за ужин. Недорогие рестораны можно найти в исторических центрах городов.
Сербия, с ее оживленными городами и кафе на берегу реки, предлагает недорогую и вкусную еду. Средний чек за ужин на двоих составит около 38 евро. Болгария, Чехия, Румыния и Албания предлагают примерно одинаковый уровень цен – около 41 евро.
Словакия, Португалия, Черногория и Польша немного дороже – около 45 евро за ужин. В Испании, Греции и Италии цены заметно выше: средний чек за ужин может достигать 50–70 евро.
Города с доступной кухней
Скопье, столица Северной Македонии, – отличное место для знакомства с балканской кухней. Здесь можно посетить местные рынки, посидеть в кафе на берегу реки и насладиться богатой историей города. Ужин обойдется примерно в 29 евро.
Сараево, Босния и Герцеговина, славится своим османским наследием и кофейной культурой. Здесь можно попробовать традиционный боснийский кофе и другие местные деликатесы. Средний чек за ужин – около 33 евро.
Фуншал, расположенный на португальском острове Мадейра, предлагает доступную еду и свежий морской воздух. Ужин на двоих обойдется примерно в 40 евро. Подгорица, столица Черногории, также порадует недорогими ресторанами и оживленным центром города.
София, столица Болгарии, сочетает в себе историю и современную жизнь. Здесь можно попробовать традиционные болгарские блюда и насладиться атмосферой этого древнего города. Средний чек за ужин – около 46 евро.
Краков и Гданьск, расположенные в Польше, предлагают культурные мероприятия и доступные цены на еду. Ужин на двоих обойдется примерно в 47 евро. Белград, столица Сербии, славится своими кафе на берегу реки и бурной ночной жизнью. Средний чек за ужин – около 48 евро.
Прага, столица Чехии, – исторический город с богатым культурным наследием и недорогой едой. Ужин на двоих обойдется примерно в 49 евро. Салоники и Ираклион, расположенные в Греции, предлагают возможность насладиться морем и традиционными тавернами. Средний чек за ужин – около 50 евро.
Катания, расположенная на итальянском острове Сицилия, предлагает доступные варианты питания с видом на гору Этна. Ужин на двоих обойдется примерно в 50 евро.
Тем, кто планирует бюджетные городские экскурсии по Европе, эти города предлагают как интересные культурные мероприятия, так и разнообразные и недорогие варианты питания.
Гастрономическое разнообразие: что попробовать
Мы также подготовили подробный гид по национальным блюдам, которые обязательно стоит попробовать в этих странах.
Северная Македония:
-
Тавче гравче: Традиционное македонское блюдо из фасоли, запеченной в глиняном горшочке с луком, перцем и специями.
-
Охридская пастрмка: Рыба, обитающая только в Охридском озере. Ее готовят на гриле, жарят или коптят.
-
Македонска пита: Слоеное тесто с начинкой из сыра, мяса или овощей.
Босния и Герцеговина:
-
Чевапи: Жареные колбаски из рубленого мяса, подаются с лепешкой, луком и айваром (овощная икра).
-
Бурек: Слоеное тесто с начинкой из мяса, сыра или шпината.
-
Босански лонац: Мясное рагу с овощами, приготовленное в глиняном горшочке.
Сербия:
-
Плескавица: Большая плоская котлета из рубленого мяса, подается с лепешкой, луком и различными добавками.
-
Чевапи: (аналогично Боснии и Герцеговине)
Болгария:
-
Шопска салата: Салат из помидоров, огурцов, перца, лука и тертого сыра.
-
Баница: Пирог из слоеного теста с начинкой из сыра, яиц и йогурта.
-
Кебабче: Жареные колбаски из рубленого мяса, подаются с луком и лепешкой.
Чехия:
-
Вепрево колено: Запеченная свиная рулька, подается с горчицей, хреном и хлебом.
-
Трдельник: Сладкая выпечка из дрожжевого теста, обсыпанная сахаром и корицей.
-
Свичкова на сметане: Говядина в сливочном соусе, подается с кнедликами и клюквенным соусом.
Румыния:
-
Сармале: Голубцы из квашеной капусты, начиненные рисом и мясом.
-
Мититеи: Жареные колбаски из смеси говяжьего, свиного и бараньего фарша со специями.
Албания:
-
Таве коси: Запеченное мясо ягненка с йогуртом и рисом.
-
Фергесе: Блюдо из перцев, помидоров, творога и специй.
-
Бюрек: (аналогично Боснии и Герцеговине)
Словакия:
-
Брынзовые галушки: Клецки из картофельного теста с брынзой и шкварками.
-
Капустница: Суп из квашеной капусты с копченостями.
-
Татранский чай: Горячий напиток на основе чая, спирта и меда.
Португалия:
-
Паштел-де-ната: Пирожное из слоеного теста с заварным кремом.
-
Франсезинья: Сэндвич с несколькими видами мяса, залитый томатным соусом и расплавленным сыром.
-
Кальдо верде: Суп из картофеля, капусты и чорисо.
Черногория:
-
Ягнятина из-под сача: Мясо ягненка, запеченное под металлической крышкой, засыпанной углями.
-
Чевапи: (аналогично Боснии и Герцеговине)
-
Качамак: Блюдо из кукурузной муки, сыра и картофеля.
Польша:
-
Пероги: Вареники с различными начинками: картошкой, сыром, мясом, капустой и грибами.
-
Журек: Суп на основе ржаной закваски с колбасой и яйцом.
-
Бигос: Тушеная капуста с мясом, колбасой и грибами.
