Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам

Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Исследование психологов Норвежского университета науки и технологий показало, что ученицы младших классов ощущают себя в школе комфортнее мальчиков. В опросе приняли участие 1620 детей шести-девяти лет (средний возраст — 7,5 года). Об этом сообщает EJSER.

Учёные оценивали благополучие и чувство безопасности школьников с помощью специальной шкалы. Детей спрашивали о наличии друзей, отношении к учёбе и ощущении безопасности в классе и на переменах. Выяснилось, что чем выше чувство защищённости, тем больше ребёнок испытывает счастья, интереса к школе и общего благополучия. Наиболее тесная связь прослеживалась между ощущением безопасности в школе в целом и на переменах.

Профессор Хермундур Сигмундссон предположил, что различия могут объясняться не только воспитанием, но и биологическими факторами. Девочки чаще получают дофамин через общение, тогда как мальчикам важнее физическая активность: из‑за более высокого уровня тестостерона у них сильнее потребность в разрядке. Подтверждением служат исландские школьные проекты с увеличенной двигательной активностью, в ходе которых улучшалось самочувствие детей независимо от пола.

Различия наблюдаются и в самооценке учебных достижений. Девочки демонстрируют лучшие результаты и уверенность в чтении и естественных науках. В математике интерес одинаков, но мальчики при схожих оценках чаще считают себя сильнее. Физкультура — единственный предмет, который мальчикам нравится заметно больше. При этом дети действительно лучше осваивают то, что им интересно, а эмоциональный комфорт и чувство безопасности напрямую влияют на учебные успехи.

#образование #школа #биология #психология #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
