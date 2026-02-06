Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врачи предупреждают о неожиданных последствиях привычки сидеть при свечах 0 307

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врачи предупреждают о неожиданных последствиях привычки сидеть при свечах

Мягкий свет свечей помогает расслабиться и настроиться на отдых — именно поэтому многие любят зажигать их дома вечером. Однако, как показывают современные исследования, даже такая, казалось бы, безобидная традиция может иметь скрытые эффекты для здоровья, о которых важно знать.

Свечи и окружающий воздух

Горящая свеча — не только уют и романтика, но и источник продуктов горения, которые попадают в воздух. Учёные из Бирмингемского университета обнаружили, что дым от свечей может снижать способность мозга концентрироваться и ослаблять когнитивные функции уже после нескольких часов пребывания в помещении с горящими свечами.

Во время эксперимента участников разделили на две группы: одну оставили в помещении с обычным освещением, другую — с горящими свечами. После нескольких часов воздействия у людей из второй группы отмечались затруднения в распознавании эмоций и концентрации внимания, что отражает влияние загрязнённого воздуха на работу мозга.

В чём именно опасность

По словам экспертов, пары от горения свечей выделяют мельчайшие частицы, которые легко вдыхаются и оседают в дыхательных путях. Со временем частое вдыхание таких соединений может приводить к воспалительным процессам и даже увеличивать риски для здоровья, включая заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы — особенно при частом использовании ароматических свечей или плохой вентиляции помещения.

Некоторые исследования показывают, что подобные мелкие частицы способны со временем усугублять состояние дыхательных путей и способствовать развитию хронических проблем, особенно у тех, кто проводит много времени в плохо проветриваемых комнатах при свечах.

Что учёные считают важным

Эксперты подчёркивают: один вечер с парой свечей вряд ли принесёт серьёзный вред, но регулярное и длительное воздействие дыма от горения — совсем другое дело. Частые вечера с зажжёнными свечами способны накапливать в воздухе вредные частицы, и со временем это может сказываться на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как сделать уют безопаснее

Если вы любите создавать приятную атмосферу, но хотите уменьшить риски для здоровья, специалисты рекомендуют:

  • выбирать свечи из натурального воска (например, пчелиного или соевого) вместо парафиновых;

  • регулярно проветривать комнату во время и после использования свечей;

  • ограничивать время горения, чтобы воздух оставался относительно чистым;

  • рассмотреть альтернативы, такие как диффузоры или ароматические саше, которые не требуют открытого пламени.

Эти простые меры помогут сохранить уют, не ухудшая качество воздуха в помещении и снизив потенциальные риски для здоровья.

Читайте нас также:
#безопасность #воздух #уют #исследования #дыхание #здоровье #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Изображение к статье: Отказ от курения снижает риск инфаркта уже в первые сутки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео