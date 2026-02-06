Мягкий свет свечей помогает расслабиться и настроиться на отдых — именно поэтому многие любят зажигать их дома вечером. Однако, как показывают современные исследования, даже такая, казалось бы, безобидная традиция может иметь скрытые эффекты для здоровья, о которых важно знать.

Свечи и окружающий воздух

Горящая свеча — не только уют и романтика, но и источник продуктов горения, которые попадают в воздух. Учёные из Бирмингемского университета обнаружили, что дым от свечей может снижать способность мозга концентрироваться и ослаблять когнитивные функции уже после нескольких часов пребывания в помещении с горящими свечами.

Во время эксперимента участников разделили на две группы: одну оставили в помещении с обычным освещением, другую — с горящими свечами. После нескольких часов воздействия у людей из второй группы отмечались затруднения в распознавании эмоций и концентрации внимания, что отражает влияние загрязнённого воздуха на работу мозга.

В чём именно опасность

По словам экспертов, пары от горения свечей выделяют мельчайшие частицы, которые легко вдыхаются и оседают в дыхательных путях. Со временем частое вдыхание таких соединений может приводить к воспалительным процессам и даже увеличивать риски для здоровья, включая заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы — особенно при частом использовании ароматических свечей или плохой вентиляции помещения.

Некоторые исследования показывают, что подобные мелкие частицы способны со временем усугублять состояние дыхательных путей и способствовать развитию хронических проблем, особенно у тех, кто проводит много времени в плохо проветриваемых комнатах при свечах.

Что учёные считают важным

Эксперты подчёркивают: один вечер с парой свечей вряд ли принесёт серьёзный вред, но регулярное и длительное воздействие дыма от горения — совсем другое дело. Частые вечера с зажжёнными свечами способны накапливать в воздухе вредные частицы, и со временем это может сказываться на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как сделать уют безопаснее

Если вы любите создавать приятную атмосферу, но хотите уменьшить риски для здоровья, специалисты рекомендуют:

выбирать свечи из натурального воска (например, пчелиного или соевого) вместо парафиновых;

регулярно проветривать комнату во время и после использования свечей;

ограничивать время горения, чтобы воздух оставался относительно чистым;

рассмотреть альтернативы, такие как диффузоры или ароматические саше, которые не требуют открытого пламени.

Эти простые меры помогут сохранить уют, не ухудшая качество воздуха в помещении и снизив потенциальные риски для здоровья.