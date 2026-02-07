Здорово, если рядом с тобой оказался мужчина, способный красиво ухаживать и делать комплименты. Но не стоит очаровываться слишком быстро. Прежде чем открыть свое сердце, убедись, что ты не единственная, кто готов сделать это. О том, что мужчина, скорее всего, также уделяет время другой женщине, можно понять по следующим признакам.

Он ничего не рассказывает о своей жизни

В первую очередь стоит обратить внимание на то, как мужчина отвечает на конкретные вопросы о своей жизни. Что-то явно не так, если он дает уклончивые или односложные ответы. Если бы он действительно был серьезно настроен, с радостью поделился бы с тобой деталями своей жизни.

В следующий раз, когда появится возможность, спроси у мужчины, как он проводит свободное время и чем занимается, если становится скучно. Если он поменяет тему или ответит общими фразами, прямо скажи, что тебя это настораживает. Возможно, твоя настойчивость подтолкнет его сказать правду.

Он никогда не говорит прямо о своем статусе

Попытайся вспомнить, упоминал ли хоть раз мужчина свой семейный статус. Если он избегает прямого ответа на вопрос о том, свободен ли он, и использует фразы вроде «Это сложно» или «Я не люблю ярлыки», вполне вероятно, что он пытается скрыть связь с другой женщиной.

Честный и заинтересованный в отношениях с тобой мужчина будет рад поговорить о том, к чему может привести ваше общение. Даже если он недавно пережил расставание, прямо скажет об этом, чтобы не потерять твое доверие.

Он флиртует, когда вы наедине, но холоден на публике

Мужчина одаривает тебя комплиментами в переписке, но отстраняется, когда вы оказываетесь в компании? Это верный признак, что он либо стыдится вашей связи, либо пытается ее скрыть, так как уже состоит в отношениях с другой. Игру в «горячо-холодно» также любят затевать мужчины, склонные к абьюзу, — так они пытаются заставить женщину потерять контроль над ситуацией.

Прямо спроси у мужчины, почему его поведение на людях меняется. Когда услышишь ответ, сразу же поймешь, стоит ли продолжать попытки построить здоровые отношения.

Он занят чем-то каждые выходные

Проанализируй, в какие дни мужчина более активен. Если в будни, даже после 10 часов работы, он звонит или приглашает на ужин, а по выходным вечно занят, что-то явно не так. Вполне возможно, что ты делишь его с другой женщиной. Об этом может предупреждать и тот факт, что с понедельника по пятницу мужчина пишет тебе в первой половине дня, а на выходных практически пропадает из виду.

Конечно, ты можешь убить несколько часов и внимательно изучить соцсети мужчины, чтобы найти среди его подписок «соперницу». Но гораздо более разумно прямо сказать о своих опасениях. Если они подтвердятся, сможешь быстро принять решение, есть ли смысл тратить время на отношения, которые с большой вероятностью принесут слишком много проблем.

Он тщательно оберегает свой телефон

Обрати внимание на то, как мужчина ведет себя, когда его телефон оказывается на видном месте. Если он переворачивает экран вниз, уходит отвечать на сообщения в другую комнату, ставит пароли на все приложения или резко замолкает, если приходит уведомление, точно что-то скрывает.

Не пытайся шпионить за мужчиной или проверять его телефон тайком. Лучше прямо скажи, что тебя тревожит его скрытность и посмотри на реакцию. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы ты поняла, не оказалась ли втянута в любовный треугольник.

Он скрывает от тебя свои соцсети

Если вы с мужчиной давно общаетесь, но он до сих пор тщательно скрывает свои соцсети, стоит задуматься, в чем дело. Вполне может быть, что в его профиле опубликованы фото с другой женщиной или есть нечто, что может вызывать у тебя негодование.

Мы не рекомендуем тебе тратить дни на поиски страницы потенциального партнера в сети. Но если у вас есть общие друзья, то ты можешь попросить их рассказать, что мужчина обычно публикует в своем блоге и насколько он привязан к нему.

Он не знакомит тебя с друзьями

Если вы с мужчиной общаетесь уже несколько месяцев и он не представил тебя никому из друзей, стоит задуматься, дорожит ли он вашей связью. Есть вероятность, что рядом с тобой оказался тот, кому кажется нормальным строить отношения одновременно с несколькими девушками. Чтобы избежать неловких ситуаций, он также может приглашать тебя в кафе и кинотеатры, расположенные в другой части города.

Обозначь мужчине, что для тебя важно быть включенной в его жизнь. Если на каждое твое возвращение он найдет отговорку и ничего не изменит, спроси себя, готова ли мириться с необходимостью оставаться на вторых ролях.

Он появляется и исчезает без объяснений

Еще вчера он писал нежные сообщения и строил планы на будущее, а сегодня ведет себя так, будто вас ничего не связывает? Такая непоследовательность может говорить о том, что внимание мужчины разделено между несколькими женщинами.

Не оправдывай его поведение и не жди, что все наладится само собой. Четко обозначь границы и скажи, что тебе важны стабильность и уважение. Если он не готов их дать, найди в себе силы уйти.