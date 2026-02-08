Baltijas balss logotype
5 неизведанных уголков Европы, которые стоит увидеть хотя бы раз

Дата публикации: 08.02.2026
Изображение к статье: Чешский Крумлов, Чехия

Чешский Крумлов, Чехия

Европа — настоящий кладезь культурных и исторических впечатлений, но зачастую путешественники ограничиваются самыми раскрученными городами, упуская менее известные, но не менее очаровательные направления. Ресурс Travel Off Path выделил пять мест, которые заслуживают вашего внимания.

Каркассон, Франция

Когда думают о поездке во Францию, большинство представляют Париж, Лион или Ниццу. Но небольшому городу Каркассон редко уделяют должное внимание. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепное укреплённое средневековое поселение. Здесь можно прогуляться по древним стенам, исследовать укромные дворики, побывать на площади Марку, а также насладиться местными виноградниками и живописными пейзажами.

Гданьск, Польша

Гданьск выглядит как декорации к фэнтезийному фильму с мощёными улочками и старинными домами, напоминающими Диагон-Элли. Этот портовый город сочетает в себе очарование старой Европы и глубокие следы истории XX века. Советуем обязательно выбраться в окрестности и посетить Мальборкский замок — крупнейшее по площади укрепление в мире, расположенное всего в ~24 минутах на поезде от главного вокзала Гданьска.

Кордова, Испания

Кордова — древний город с богатым римским и мавританским прошлым, гармонично переплетённым в архитектуре и атмосфере. Главная достопримечательность — знаменитая мечеть, внесённая в список ЮНЕСКО, где впечатляющие красно-белые арки и оригинальные формы прекрасно сохранились спустя века. Также здесь стоит увидеть Римский мост — инженерное чудо I века нашей эры.

Чешский Крумлов, Чехия

Прага, конечно, великолепна, но из-за наплыва туристов она теряет часть своего очарования. В отличие от неё, Чешский Крумлов — небольшой городок на берегу извилистой реки с мощёными улочками и величественным ренессансным замком на холме. Утренние прогулки по узким улочкам и виды с многочисленных смотровых площадок над красными крышами создают атмосферу сказки.

Родос, Греция

Родос выглядит так, словно вышел прямо из средневекового романа — с французскими, венецианскими и османскими архитектурными элементами. Это один из крупнейших действующих средневековых городов Европы. Путешественники, ищущие необычных впечатлений, найдут здесь много интересного, например, узкую песчаную косу Прасониси для винд- и кайтсерфинга. Также не пропустите Долину бабочек — природный маршрут с живописными прудиками и водопадами.

#история #туризм #Европа #путешествия #отдых #природа #культура #архитектура #города
Видео