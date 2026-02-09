Baltijas balss logotype
Интимная уверенность: как перестать стесняться своего тела во время секса 1 244

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интимная уверенность: как перестать стесняться своего тела во время секса

Комплексы по поводу собственного тела в постели могут портить интимную близость и мешать партнёрам наслаждаться моментом. Эксперты в психологии и сексуальном здоровье дают практические рекомендации, как перестроить восприятие собственного тела и обрести уверенность в интимной ситуации.

Часто во время сексуальной близости женщина или мужчина фиксируют внимание не на ощущениях и взаимодействии с партнёром, а на собственных «несовершенствах»: подтянут ли живот, ровная ли кожа, нет ли растяжек или жировых складок. Это явление называют синдромом «постороннего в собственной кровати» — когда внутренний критик мешает полностью присутствовать в моменте и получать удовольствие.

Психологи отмечают, что корни таких комплексов часто уходят в культурные и социальные стандарты красоты, которые транслируются в медиа и социальных сетях и создают иллюзию «идеального тела». Рациональные ожидания, усиленные фильтрами и ретушью, формируют у многих людей переживания о собственной внешности даже там, где объективно нет причин для беспокойства.

Специалисты по интимной психологии и психотерапии рекомендуют несколько способов, которые помогают уменьшить чувство стеснения:

Переключить внимание на ощущения и партнёра. Вместо оценки внешности сосредотачивайтесь на тактильных ощущениях, дыхании, реакции тела и взаимодействии с партнёром — это помогает снизить навязчивые мысли и усилить ощущение присутствия в моменте.

Переосмысление образа своего тела. Практики вроде «карты наслаждения» — когда человек отмечает перед зеркалом части тела, которые ему нравятся — помогают изменить внутренний фокус с внешних недостатков на функции и ощущения.

Психологическая работа с критиком в голове. Полезно признать, что внутренний голос, который сравнивает вас с чужими образами идеала, — это отражение социальных стереотипов, а не объективная правда о вашей привлекательности.

Гибкость в самооценке. Сосредоточение не на форме тела, а на том, что оно способно дать — удовольствие, близость, тепло и контакт — помогает многим людям снизить тревогу и стеснение.

Кроме того, психологи предлагают проделать упражнения с партнёром, которые способствуют укреплению доверия и ощущению комфорта, например, тактильные игры без визуального контроля, что уменьшает роль внутреннего критика и усиливает чувство безопасности.

...Стесняться собственного тела в интимных ситуациях — распространённая психологическая проблема, но это далеко не приговор. Сдвиг внимания с внешности на ощущения, работа со стереотипами, акцент на функциях тела и взаимодействии с партнёром помогают многим людям перестроить восприятие и чувствовать себя увереннее в постели. Такие подходы поддерживаются исследованиями о влиянии социальных стандартов на самооценку и восприятие своего тела.

#самооценка #уверенность #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    0
    1

