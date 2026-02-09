Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как стать привлекательнее всего за одну минуту: советы психологов 0 304

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как стать привлекательнее всего за одну минуту: советы психологов

Новое исследование социальных психологов и социологов показывает, что привлекательность человека в глазах окружающих отнюдь не зависит от стандартов красоты или одежды — она строится на поведении и внимании к другим. И что удивительно, всего одной минуты осознанного взаимодействия может быть достаточно, чтобы люди начали воспринимать вас как более интересного и приятного собеседника.

Современные эксперты считают, что привлекательность не всегда связана с внешними данными, модой или идеальными пропорциями лица и тела. Скорее всего, окружающие чувствуют комфорт, интерес и внимание — и именно эти факторы делают человека притягательным. Такого вывода придерживаются социологи и психологи, изучавшие компоненты межличностного восприятия.

Обаяние — это состояние, а не «врождённый дар»

Часто обаяние представляют как нечто загадочное и недостижимое. Однако исследования показывают, что оно проявляется, когда человек сосредоточен на текущем моменте, разговоре и взаимодействии с собеседником. В такие моменты мимика становится живее, взгляд – яснее, а интонация – увереннее, — и это считывается окружающими как привлекательность, даже если человек этого не осознаёт.

Искренний интерес к собеседнику работает мгновенно

Психологи отмечают, что люди, которые проявляют уважительный и живой интерес к другим, автоматически кажутся более приятными и привлекательными. Это не требует никакого «сценария» общения — достаточно просто слушать, задавать вопросы и смотреть в глаза собеседнику. Подобные выводы поддерживают исследования по психологии общения: зрительный контакт и внимательное слушание усиливают чувство доверия и симпатии.

...Привлекательность — не магический феномен, а результат простых психологических механизмов взаимодействия. Она строится на способности быть присутствующим в моменте и проявлять искренний интерес к другим людям, и именно эти качества можно «включить» буквально за одну минуту общения. Эксперты подчёркивают: не стоит тратить годы на попытки соответствовать идеалам — гораздо эффективнее внимательно слушать и быть искренне вовлечённым в диалог.

Читайте нас также:
#психологи #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео