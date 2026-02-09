Моль — неприятная и коварная гостья наших шкафов, способная испортить любимые шерстяные вещи. Но откуда она появляется в доме и как защитить одежду от личинок? Разбираемся вместе.

Кто портит одежду: взрослые или личинки?

На самом деле взрослые моли не питаются тканью — вред наносят их личинки. Эти крошечные существа почти невидимы невооруженным глазом, но именно они прогрызают дырки в свитерах, джемперах и пледах. Биологи объясняют это просто: чешуекрылые стремятся обеспечить своим будущим потомкам источник белка. А натуральные волокна в шкафу становятся для них отличной пищей.

Как моль попадает в дом

Моль не появляется «сама по себе». Основные пути проникновения:

яйца или личинки на купленной б/у шерстяной одежде, коврах или мягких игрушках;

взрослая моль, прилетевшая с улицы или от соседей, которая ищет укромное место для откладывания яиц.

Самка моли выбирает шкаф или ящик комода, откладывает яйца, и через 4–10 дней в теплое время года (или до трех недель в холод) появляются личинки, способные питаться кератином — белком, содержащимся в натуральных тканях.

Как предотвратить появление личинок

Если при открытии шкафа вы замечаете летающую моль, значит, личинки уже успели повредить одежду. Но бороться с ними всё же важно, чтобы остановить новый цикл размножения.

Эффективные методы борьбы:

заморозка одежды при –18°C на пару суток убивает личинок. Высокая температура: стирка при 60°C или обработка паром также уничтожает насекомых (проверяйте рекомендации на этикетке).

стирка при 60°C или обработка паром также уничтожает насекомых (проверяйте рекомендации на этикетке). Химические препараты: аэрозоли и спреи для обработки шкафов уничтожают взрослых особей и личинок. После применения шкаф нужно тщательно вымыть, а одежду постирать или отдать в химчистку.

Профилактика: регулярное проветривание шкафов и движение вещей снижают риск появления моли. Народные средства вроде лавандовых саше или ароматических масел почти неэффективны.

Итог

Борьба с молью требует внимания к деталям: выявить личинки, обработать одежду и шкаф и регулярно проветривать. Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить любимые шерстяные вещи и избежать неприятных сюрпризов.

