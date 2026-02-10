Американский психолог Марк Треверс назвал четыре утомительных ритуала, от которых стоит отказаться в этот День святого Валентина, 14 февраля 2026 года.

"День святого Валентина часто подают как праздник близости и любви, но большинство из нас знает, что на практике он нередко дает обратный эффект. Когда наступает 14 февраля, давление возрастает: может появляться ощущение, будто вы не проживаете близость, а разыгрываете ее", — отметил он в своей статье для Forbes.

И вот какие четыре распространенные привычки Дня святого Валентина, по его мнению, часто подрывают близость

Наигранные жесты вместо присутствия

Демонстративные признания в любви нередко делаются ради социальных сетей. Они могут радовать ту часть мозга, которая приравнивает усилия к любви. Но с психологической точки зрения это слабая замена тому, что на самом деле создает связь. В этом году, если вы хотите почувствовать большую близость, откажитесь от эмоциональной постановки и вложитесь во внимание.

Подарочные корзины

Один из незаметных способов, которым этот день создает дистанцию, — превращение отношений в объект оценки. Вместо того чтобы экзаменовать любовь в День святого Валентина, лучше воспринимать его как совместный опыт — позволив ему быть несовершенным, даже немного неловким. Близость углубляется там, где есть эмоциональная безопасность, а не оценивание.

Попытки быть бесконечно благодарными

"Если человек старался, вы должны радоваться. Если разочарованы — лучше скрыть это. В конце концов, он же попытался". Это распространенный культурный сценарий, который часто срабатывает против отношений. Хотя благодарность в отношениях полезна и желательна, показная благодарность — нет. Связь крепнет, когда можно выражать и положительные, и отрицательные чувства и при этом оставаться принятыми. Скрывая настоящую реакцию, чтобы уберечь партнера от дискомфорта, вы упускаете шанс на реальное сближение.

"Рецептурная" романтика

Следовать романтическому сценарию само по себе не плохо. Но когда романтика становится чрезмерно предписанной, из отношений уходит взаимное любопытство — просто не остается места для новизны. Сценарная романтика часто работает на автопилоте. Вы знаете, что должны сказать, как пройдет вечер и даже чем он закончится. Такая предсказуемость может казаться безопасной, но при этом вызывать странное чувство одиночества — потому что ничего нового не раскрывается.