От Атлантики до гор: пять малоизвестных направлений Португалии 0 117

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фигейра-да-Фош

Фигейра-да-Фош

Португалия — не только Лиссабон и Алгарве. Местные жители и специалисты по туризму выделяют несколько менее известных уголков страны, которые привлекают не столько толпами туристов, сколько атмосферой спокойствия, природной красотой и аутентичностью. Эти места особенно ценятся теми, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Португалии.

Португальские локальные гиды и авторы путеводителей рекомендуют отправиться за рамки классических маршрутов и обратить внимание на следующие направления:

1. Фигейра-да-Фош — приморский город с широчайшими пляжами и спокойной атмосферой: здесь любят отдыхать серферы и семьи, которые предпочитают простор и расслабленную атмосферу популярным, но многолюдным пляжам побережья.

2. Вила-Нова-де-Милфонтеш — ещё один приморский уголок на побережье Атлантики, где можно насладиться тишиной, уютными пляжами и местной кухней. Это место особенно популярно у португальцев, которые хотят спокойный отдых без туристического шума.

3. Trás-os-Montes (Алту-Траз-уш-Монтиш) — северный регион с отдалёнными деревнями, скалистыми ландшафтами и богатой природой. Это уголок тишины, природы и традиционной культуры, который предпочитают исследовать те, кто хочет уйти от суеты цивилизации.

4. Уединённые пляжи юга и запада Алгарве — скрытые бухты и тихие пляжи, такие как Praia de Samouqueira в районе Алтежур, где меньше туристов и много дикой природы. Это идеальные места для романтических прогулок и неторопливого купания.

5. Остров Армона (Armona Island) — небольшой остров в заливе Риа Формоза, где местные жители любят проводить день на спокойных пляжах, наслаждаясь природой и едой на берегу Атлантики.

Такие направления помогают получить более аутентичный опыт путешествия по Португалии — без массового туризма и с возможностью ближе познакомиться с местной культурой, кухней и природой.

...Португалия — это не только знаменитые столицы и курортные центры. Есть множество мест, которые любят сами португальцы: от безлюдных пляжей и маленьких островов до горных районов и уютных городков. Для тех, кто хочет путешествовать вдали от толп, выбор таких скрытых уголков — лучший способ познакомиться с настоящей Португалией.

#туризм #Португалия #путешествия #отдых #природа #культура #пляжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео