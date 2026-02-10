Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему женщины часто «завиновачивают» мужчин: объяснение психолога 0 190

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему женщины часто «завиновачивают» мужчин: объяснение психолога

Попытки женщины сделать мужчину виноватым чаще связаны не с его действиями, а с нереализованными ожиданиями относительно его поведения.

Причины «завиновачивания»

Психолог Евгения Александрова поясняет: в голове женщины уже существует сценарий, как мужчина должен себя вести, что сказать и каким быть в конкретный момент. Если реальность не совпадает с ожиданиями, напряжение выливается во внешние обвинения. Мужчина становится удобным адресатом для сброса эмоций.

Наиболее уязвимыми оказываются эмпатичные, воспитанные люди, склонные к оправданиям и сглаживанию конфликтов — это только усиливает проблему.

Советы психолога для мужчин

  1. Сохранять спокойствие – не поддаваться на провокации.

  2. Разделять эмоции и реальные ошибки – извиняться следует только за конкретные действия, а не за эмоциональные реакции партнера.

  3. Отстаивать свои границы и уважение к себе – отношения не должны строиться на постоянном чувстве вины одного из партнеров.

«Спокойствие, границы и честность — именно то, что разрушает привычку “завиновачивать” и возвращает паре равновесие», — заключает Александрова.

Эксперт также напомнила, что похвала за конкретные действия, например помощь по хозяйству или финансовую поддержку, играет важную роль в гармоничных отношениях.

Источник

Читайте нас также:
#отношения #женщины #советы #эмоции #психолог #конфликты #поведение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео