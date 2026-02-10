Попытки женщины сделать мужчину виноватым чаще связаны не с его действиями, а с нереализованными ожиданиями относительно его поведения.
Причины «завиновачивания»
Психолог Евгения Александрова поясняет: в голове женщины уже существует сценарий, как мужчина должен себя вести, что сказать и каким быть в конкретный момент. Если реальность не совпадает с ожиданиями, напряжение выливается во внешние обвинения. Мужчина становится удобным адресатом для сброса эмоций.
Наиболее уязвимыми оказываются эмпатичные, воспитанные люди, склонные к оправданиям и сглаживанию конфликтов — это только усиливает проблему.
Советы психолога для мужчин
-
Сохранять спокойствие – не поддаваться на провокации.
-
Разделять эмоции и реальные ошибки – извиняться следует только за конкретные действия, а не за эмоциональные реакции партнера.
-
Отстаивать свои границы и уважение к себе – отношения не должны строиться на постоянном чувстве вины одного из партнеров.
«Спокойствие, границы и честность — именно то, что разрушает привычку “завиновачивать” и возвращает паре равновесие», — заключает Александрова.
Эксперт также напомнила, что похвала за конкретные действия, например помощь по хозяйству или финансовую поддержку, играет важную роль в гармоничных отношениях.
