Ронда - это зимнее место отдыха, созданное для романтиков. Этот древний испанский город раскинулся по обе стороны глубокого ущелья, его улицы ведут к паркам, затем к перилам, а потом к резкому обрыву.

Как пишет Independent, автобусы с туристами каждый день приезжают в город, чтобы те смогли сфотографировать ущелье и прогуляться. "Прогулка рука об руку с любимым человеком - лучший способ увидеть город в золотой час, наслаждаясь ветерком, когда вы переходите через Пуэнте-Нуэво в Ла-Сьюдад, старый мавританский город", - написал туристический обозреватель издания Саймон Калдер.

Он отметил, что мосты Пуэнте-Нуэво способны впечатлить даже искушенных путешественников. Их массивная конструкция, вписанная в структуру каньона Эль-Тахо около 600 лет назад, слишком заманчива.

Где поесть

В новом городе Ронды, Эль-Меркадильо, живет и работает большинство местных жителей, и поэтому здесь находятся все лучшие бары и кафе. В целом, чем дальше от моста, тем лучше еда и напитки. Недалеко от железнодорожного вокзала находятся такие заведения, как Bodega las Rejas, Bodega los Caracoles и Taberna Gastronómica Los Pilares, где подают блюда от традиционной до современной кухни.

В Ронде морепродукты встречаются повсюду, особенно креветки. Также есть фасоль и нут в ароматных бульонах, улитки, приготовленные с чесноком или чоризо, а картофельно-яичные тортильи заслуживают особого внимания.

Если вы ищете что-то особенное, винный бар Entre Vinos идеально подойдет для свидания, а бар Bardal, отмеченный звездой Мишлен, предлагает замечательную андалузскую кухню. В старом городе открытая терраса ресторана Albacara на самом деле представляет собой балкон с захватывающим видом на реку. Забронируйте столик и подгадайте время ужина, чтобы он совпал с закатом солнца. "Это станет невероятным местом, чтобы открыть бутылку шампанского, или сделать предложение", - написал обозреватель.

В Эль-Меркадильо также есть фантастические рестораны и винные бары.

Велосипедные прогулки в Ронде

Помимо этого всего, в Ронде есть несколько отличных велосипедных маршрутов, которые проведут вас по всей местности внизу. В городе есть несколько пунктов проката велосипедов и электровелосипедов, в каждом из которых работают дружелюбные сотрудники, готовые поделиться с вами любимыми маршрутами.

Во время велосипедной прогулки можно посетить виноградную рощу или, съездить в живописный горный городок Сетениль-де-лас-Бодегас с его пещерными домами, построенными прямо в скалах.

Прогулка по улочкам Ронды также является прекрасным времяпрепровождением. В старом городе спуститесь в ущелье Иль-Тахо и найдите мавританские бани под городом.

Это прекрасная прогулка, которую, пожалуй, лучше совершить в прохладное время суток. Поднимитесь обратно и побалуйте себя парой ледяных кружек пива в баре во внутреннем дворике, наблюдая за людьми под звуки испанской гитары уличного музыканта. Вскоре настанет время отправиться к статуе Орсона Уэллса в парке Пасео-де-Блас-Инфанте и снова полюбоваться видом на долину.

Австрийский поэт Рильке сказал: "Я повсюду искал город своей мечты и наконец нашел его в Ронде".

Как добраться

Для того, чтобы посетить Ронду, нужно прилететь в Малагу. Поезд из Малаги в Ронду ходит утром и вечером, поездка занимает около двух часов с одной пересадкой. Стоимость билетов около 15 евро.