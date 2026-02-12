Издательский гигант Time Out, известный своими списками лучших городов, охватывающими все: от модных улиц до гастрономических направлений, опубликовал свой первый в истории список «лучших городов», составленный специально для молодежи.
Бангкок занял первое место в рейтинге благодаря молодому населению, которое высоко оценило его за уровень счастья, доступность и как отличное место для знакомств. Столица Таиланда «соответствует всем критериям отличного города: славится дружелюбием, богатой культурой и знаковыми достопримечательностями.
Мельбурн занял второе место в рейтинге для жителей младше 30 лет. Почти четверо из пяти молодых жителей Мельбурна описали свой город как разнообразный и инклюзивный, а впечатляющие 96% высоко оценили его искусство и культуру. 9 из 10 также назвали качество жизни в Мельбурне «хорошим» или «потрясающим».
Тройку лидеров замыкает Кейптаун, ЮАР. Зумеры особенно высоко оценили красоту уголка — прибрежный город открывается с захватывающей дух Столовой горы — и недорогие ночные клубы.
Вот 20 лучших городов мира по мнению зумеров:
Бангкок, Таиланд
Мельбурн, Австралия
Кейптаун, ЮАР
Нью-Йорк, США
Копенгаген, Дания
Барселона, Испания
Эдинбург, Шотландия
Мехико, Мексика
Лондон, Англия
Шанхай, Китай
Сидней, Австралия
Пекин, Китай
Париж, Франция
Токио, Япония
Берлин, Германия
Севилья, Испания
Чикаго, США
Чиангмай, Таиланд
Прага, Чехия
Лиссабон, Португалия
