Издательский гигант Time Out, известный своими списками лучших городов, охватывающими все: от модных улиц до гастрономических направлений, опубликовал свой первый в истории список «лучших городов», составленный специально для молодежи.

Бангкок занял первое место в рейтинге благодаря молодому населению, которое высоко оценило его за уровень счастья, доступность и как отличное место для знакомств. Столица Таиланда «соответствует всем критериям отличного города: славится дружелюбием, богатой культурой и знаковыми достопримечательностями.

Мельбурн занял второе место в рейтинге для жителей младше 30 лет. Почти четверо из пяти молодых жителей Мельбурна описали свой город как разнообразный и инклюзивный, а впечатляющие 96% высоко оценили его искусство и культуру. 9 из 10 также назвали качество жизни в Мельбурне «хорошим» или «потрясающим».

Тройку лидеров замыкает Кейптаун, ЮАР. Зумеры особенно высоко оценили красоту уголка — прибрежный город открывается с захватывающей дух Столовой горы — и недорогие ночные клубы.

Вот 20 лучших городов мира по мнению зумеров: