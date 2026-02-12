Baltijas balss logotype
20 лучших городов мира по мнению зумеров

Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Издательский гигант Time Out, известный своими списками лучших городов, охватывающими все: от модных улиц до гастрономических направлений, опубликовал свой первый в истории список «лучших городов», составленный специально для молодежи.

Бангкок занял первое место в рейтинге благодаря молодому населению, которое высоко оценило его за уровень счастья, доступность и как отличное место для знакомств. Столица Таиланда «соответствует всем критериям отличного города: славится дружелюбием, богатой культурой и знаковыми достопримечательностями.

Мельбурн занял второе место в рейтинге для жителей младше 30 лет. Почти четверо из пяти молодых жителей Мельбурна описали свой город как разнообразный и инклюзивный, а впечатляющие 96% высоко оценили его искусство и культуру. 9 из 10 также назвали качество жизни в Мельбурне «хорошим» или «потрясающим».

Тройку лидеров замыкает Кейптаун, ЮАР. Зумеры особенно высоко оценили красоту уголка — прибрежный город открывается с захватывающей дух Столовой горы — и недорогие ночные клубы.

Вот 20 лучших городов мира по мнению зумеров:

  • Бангкок, Таиланд

  • Мельбурн, Австралия

  • Кейптаун, ЮАР

  • Нью-Йорк, США

  • Копенгаген, Дания

  • Барселона, Испания

  • Эдинбург, Шотландия

  • Мехико, Мексика

  • Лондон, Англия

  • Шанхай, Китай

  • Сидней, Австралия

  • Пекин, Китай

  • Париж, Франция

  • Токио, Япония

  • Берлин, Германия

  • Севилья, Испания

  • Чикаго, США

  • Чиангмай, Таиланд

  • Прага, Чехия

  • Лиссабон, Португалия

#туризм #молодежь #путешествия #отдых #культура #рейтинг #развлечения #города
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
