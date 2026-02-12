Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как спасти очки от запотевания зимой: проверенные лайфхаки 0 377

Люблю!
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как спасти очки от запотевания зимой: проверенные лайфхаки

Зимой очки постоянно покрываются запотевшей пленкой при переходе из теплого помещения на холод. Чтобы прогулки оставались комфортными, а взгляд ясным, достаточно знать несколько проверенных способов борьбы с конденсатом на стеклах.

Домашние средства

Мыльная пена — популярный и действенный способ.

Как использовать: нанесите на линзы небольшое количество жидкого мыла (без увлажняющих добавок) или мыльной пены, аккуратно растерев по всей поверхности. Затем протрите сухой мягкой тканью (микрофибра подходит идеально). Тонкая мыльная пленка препятствует образованию конденсата. Можно также растереть кусок мыла по стеклам салфеткой.

Важно: не используйте слишком много мыла и не мойте очки водой после обработки — эффект исчезнет.

Зубная паста — неожиданный помощник.

Как использовать: нанесите небольшое количество неабразивной пасты (без геля и отбеливающих частиц) на линзы, аккуратно распределите и смойте водой. Протрите насухо.

Важно: тестируйте пасту на незаметном участке, чтобы не поцарапать линзы.

Специальные средства

В магазинах оптики и спортивных товаров продаются спреи и салфетки с гидрофобным составом, который предотвращает накопление конденсата.

  • Спреи: нанести небольшое количество на салфетку и распределить по стеклам.
  • Салфетки: протереть линзы салфеткой с защитным составом.

Полезные хитрости

  • Дышите в сторону: выходя на улицу, направляйте дыхание немного в сторону или вниз, чтобы уменьшить контакт теплого влажного воздуха с очками.
  • Снимайте очки на короткое время: при частых переходах из тепла на холод, давайте очкам адаптироваться.
  • Шарф или капюшон: прикрывая нижнюю часть лица, уменьшите поток теплого воздуха на стекла.
  • Не трите очки рукавом или краем одежды: это может поцарапать линзы и неэффективно для борьбы с запотеванием.

Эти простые меры помогут сохранить прозрачность стекол и комфортное зрение в холодное время года.

источник

Читайте нас также:
#зима #лайфхаки #очки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео