Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не только для тарелок — как ещё можно использовать таблетки для посудомоечной машины 0 565

Люблю!
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не только для тарелок — как ещё можно использовать таблетки для посудомоечной машины

Таблетки для посудомоек — настоящие помощники в быту. За счет активного состава они способны растворять жир, бороться с минеральными отложениями и устранять посторонние запахи.

Один из способов применения — очистка стиральной машины. Таблетку кладут в пустой барабан и включают режим с высокой температурой. Во время цикла средство полностью распадается в горячей воде и очищает внутренние узлы, включая бак и подводящие элементы.

При загрязнениях унитаза таблетку отправляют прямо в слив и оставляют на несколько часов. Оптимально делать это на ночь. После обработки достаточно слегка пройтись ёршиком и смыть воду.

Если белые вещи потеряли свежий вид, нужно растворить таблетку в небольшом объёме тёплой воды до однородного состояния. Полученный раствор используют при стирке, добавляя его к моющему средству или выливая прямо в барабан. Метод подходит исключительно для светлых тканей.

Таблетки пригодятся и для удаления жира и нагара в духовке. Таблетку разводят в горячей воде и распределяют по загрязнённым поверхностям. Через некоторое время состав удаляют влажной салфеткой, а затем насухо протирают внутренние стенки, чтобы не осталось разводов.

Еще одна нестандартная область применения — устранение запахов из канализации. Таблетку измельчают, засыпают в слив и заливают горячей водой. Спустя примерно полчаса трубу промывают сильной струёй.

Читайте нас также:
#дом #уборка #стиральная машина #советы дом #чистка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео