Таблетки для посудомоек — настоящие помощники в быту. За счет активного состава они способны растворять жир, бороться с минеральными отложениями и устранять посторонние запахи.

Один из способов применения — очистка стиральной машины. Таблетку кладут в пустой барабан и включают режим с высокой температурой. Во время цикла средство полностью распадается в горячей воде и очищает внутренние узлы, включая бак и подводящие элементы.

При загрязнениях унитаза таблетку отправляют прямо в слив и оставляют на несколько часов. Оптимально делать это на ночь. После обработки достаточно слегка пройтись ёршиком и смыть воду.

Если белые вещи потеряли свежий вид, нужно растворить таблетку в небольшом объёме тёплой воды до однородного состояния. Полученный раствор используют при стирке, добавляя его к моющему средству или выливая прямо в барабан. Метод подходит исключительно для светлых тканей.

Таблетки пригодятся и для удаления жира и нагара в духовке. Таблетку разводят в горячей воде и распределяют по загрязнённым поверхностям. Через некоторое время состав удаляют влажной салфеткой, а затем насухо протирают внутренние стенки, чтобы не осталось разводов.

Еще одна нестандартная область применения — устранение запахов из канализации. Таблетку измельчают, засыпают в слив и заливают горячей водой. Спустя примерно полчаса трубу промывают сильной струёй.