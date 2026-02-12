Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нейробиологи призвали вернуть письмо от руки в школьную программу 0 254

Люблю!
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нейробиологи призвали вернуть письмо от руки в школьную программу

Результаты исследований подтверждают плюсы письма о руки для головного мозга.

В последние годы обучение письму курсивом постепенно исчезало из школьных программ, однако сейчас внимание к этому навыку снова усиливается. Об этом пишет Nature.

В американском штате Нью-Джерси курсивное письмо вновь сделали обязательным для учеников третьих-пятых классов. За минувшие десять лет аналогичные требования ввели примерно в 20 штатах США. При этом во Франции, Бразилии и России курсив никогда полностью не исключался из школьного обучения: в российских начальных классах дети с первых лет осваивают письмо связными буквами.

Результаты исследований говорят о когнитивных плюсах письма от руки. В ходе экспериментов у детей, писавших вручную, активизировались участки мозга, которые у взрослых задействованы при чтении. Нейробиологи Карин Харман Джеймс и Одри ван дер Меер отмечают, что письмо от руки формирует сложные двигательные паттерны и стимулирует зоны, отвечающие за обучение и память. При наборе текста на клавиатуре, напротив, используются лишь простые движения пальцев.

При этом единого мнения о том, какой стиль письма предпочтительнее, у учёных нет. Исследователь из Вирджинии Бернингер полагает, что в младших классах эффективнее печатное письмо, однако к четвёртому классу курсив даёт преимущества: дети начинают писать быстрее и допускают меньше орфографических ошибок. Канадское исследование показало, что второклассники, изучавшие только один тип письма — курсивный или печатный, справлялись с заданиями лучше тех, кто осваивал оба варианта поэтапно. В то же время многие специалисты подчёркивают, что убедительных доказательств безусловного превосходства какого-либо одного стиля пока не существует.

Читайте нас также:
#образование #наука #школа #обучение #исследования #мозг #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео