В последние годы обучение письму курсивом постепенно исчезало из школьных программ, однако сейчас внимание к этому навыку снова усиливается. Об этом пишет Nature.

В американском штате Нью-Джерси курсивное письмо вновь сделали обязательным для учеников третьих-пятых классов. За минувшие десять лет аналогичные требования ввели примерно в 20 штатах США. При этом во Франции, Бразилии и России курсив никогда полностью не исключался из школьного обучения: в российских начальных классах дети с первых лет осваивают письмо связными буквами.

Результаты исследований говорят о когнитивных плюсах письма от руки. В ходе экспериментов у детей, писавших вручную, активизировались участки мозга, которые у взрослых задействованы при чтении. Нейробиологи Карин Харман Джеймс и Одри ван дер Меер отмечают, что письмо от руки формирует сложные двигательные паттерны и стимулирует зоны, отвечающие за обучение и память. При наборе текста на клавиатуре, напротив, используются лишь простые движения пальцев.

При этом единого мнения о том, какой стиль письма предпочтительнее, у учёных нет. Исследователь из Вирджинии Бернингер полагает, что в младших классах эффективнее печатное письмо, однако к четвёртому классу курсив даёт преимущества: дети начинают писать быстрее и допускают меньше орфографических ошибок. Канадское исследование показало, что второклассники, изучавшие только один тип письма — курсивный или печатный, справлялись с заданиями лучше тех, кто осваивал оба варианта поэтапно. В то же время многие специалисты подчёркивают, что убедительных доказательств безусловного превосходства какого-либо одного стиля пока не существует.