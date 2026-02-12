56‑летняя Дженнифер Лопес взбудоражила подписчиков откровенным кадром из спортзала: на фото актриса приподняла топ, демонстрируя нижнее бельё и подтянутую фигуру с рельефным прессом. Как видно, тренироваться звезда отправилась утром. Кадр она опубликовала в личном блоге.

Фото: Instagram.

К снимку звезда добавила мотивационное послание: «Цель проста. Быть лучше, чем вчера. Каждый. Божий. День», — написала она.

Ранее Лопес спровоцировала слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем — Беном Аффлеком. В соцсетях разлетелись кадры, на которых экс‑супруги дают недвусмысленный повод для намёков: Бен вполне уверенно держал Дженнифер за руку, стремительно направляясь ко входу.