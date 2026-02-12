Baltijas balss logotype
Дата публикации: 12.02.2026
Изображение к статье: Просто добавьте ложку в воду — пельмени больше не разварятся и станут вкуснее

Даже при варке полуфабрикатов есть свои нюансы.

При нехватке времени пельмени выручают многие семьи. Однако даже это простое блюдо нужно уметь варить.

При варке тесто может раскисать и рваться, а вкус у магазинных пельменей остается посредственным. При этом существует простой способ избежать обеих проблем одновременно.

Во время варки в воду нужно добавить картофельный крахмал. Он помогает тесту держать форму, не разваливаться и не развариваться, а также делает вкус более мягким и насыщенным.

Достаточно одной столовой ложки крахмала на большую кастрюлю. Его предварительно разводят в холодной или тёплой воде до полного растворения и только затем кладут пельмени, поскольку избыток крахмала может привести к тому, что изделия начнут слипаться.

Видео