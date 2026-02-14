Baltijas balss logotype
Яичница сердечком с сосиской: идеальный завтрак для влюблённых 0 86

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яичница сердечком с сосиской: идеальный завтрак для влюблённых

Простой завтрак можно превратить в праздничное блюдо с помощью минимальных усилий. Яичница сердечком с сосиской — отличный вариант для романтического завтрака, который порадует любимых.

Ингредиенты (3 порции):

  • Сосиски — 3 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Зелень для украшения — 15 г
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло для жарки — 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Очистить сосиски.
  2. Отварить 2-3 минуты для эластичности.
  3. Разрезать сосиску вдоль, не до конца.
  4. Края сосиски выворачиваем наружу и скрепляем зубочисткой.
  5. Обжарить на сковороде 1-2 минуты на среднем огне.
  6. Перевернуть и прижать лопаткой, чтобы плотно прилегали.
  7. Вбить в каждое сердечко яйцо, немного белок может вытечь — это исправится ножом после приготовления.
  8. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 10-12 минут до готовности белка.
  9. Выложить на тарелку и украсить зеленью по вкусу.

Источник

#кулинария #романтика #завтрак #сосиски #яичница #еда #любовь
