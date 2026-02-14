Простой завтрак можно превратить в праздничное блюдо с помощью минимальных усилий. Яичница сердечком с сосиской — отличный вариант для романтического завтрака, который порадует любимых.
Ингредиенты (3 порции):
- Сосиски — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Зелень для украшения — 15 г
- Соль — по вкусу
- Растительное масло для жарки — 1 ст.л.
Приготовление:
- Очистить сосиски.
- Отварить 2-3 минуты для эластичности.
- Разрезать сосиску вдоль, не до конца.
- Края сосиски выворачиваем наружу и скрепляем зубочисткой.
- Обжарить на сковороде 1-2 минуты на среднем огне.
- Перевернуть и прижать лопаткой, чтобы плотно прилегали.
- Вбить в каждое сердечко яйцо, немного белок может вытечь — это исправится ножом после приготовления.
- Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 10-12 минут до готовности белка.
- Выложить на тарелку и украсить зеленью по вкусу.
