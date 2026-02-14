Как сделать кухню красивой и удобной одновременно? Сначала уберите всё, что здесь лишнее — ненужный декор, длинные шторы, вещи, которые не используют на кухне, а иногда и бытовую технику, которая не нужна именно здесь. Чем проще и функциональнее пространство, тем легче сочетать эстетику с пользой.

Мелкий декор

Открытые полки и столешницы с мелкими украшениями собирают пыль и капли жира, а рабочей поверхности и так мало. Лучше хранить аксессуары за фасадами шкафов или перенести их в другие комнаты.

Кирпичная кладка

Натуральный кирпич и пористый бетон на кухне быстро загрязняются и трудно чистятся. Альтернатива — декоративная плитка под кирпич или керамогранит, который легче мыть и выглядит изящно.

Зеркальный фартук

Зеркала расширяют пространство, но требуют постоянного ухода из-за брызг и разводов. Более практичны материалы, устойчивые к химии, например кварц или мрамор, либо мелкая зеркальная плитка.

Кресла с тканевой обивкой

Текстиль впитывает запахи и легко пачкается. Для кухни лучше выбирать материалы, которые легко моются, а мягкие кресла оставить для столовой.

Тяжёлый светильник

Крупные люстры создают тени, сужают пространство и могут быть небезопасными. Функциональные зоны лучше подсветить локально: споты над гарнитуром и светильники над столешницей.

Шторы в пол

Объёмные шторы мешают свету, занимают место и требуют частой стирки. Практичнее рулонные или римские модели, а освободившиеся простенки использовать для хранения.

Глянцевые фасады

Блестящие поверхности маркие: отпечатки, брызги и пятна на них заметны сразу. Альтернатива — окрашенные фасады или ручки, минимизирующие контакт с поверхностью.

Стиральная машина

Место на кухне для техники ограничено, а установка стиральной машины съедает пространство. Если выхода нет, встроенную технику лучше скрыть за фасадами и предусмотреть удобный доступ.

