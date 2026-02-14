Немецкие ученые выяснили, что объятия снижают уровень тревожности и помогают почувствовать себя счастливее. Главное условие — объятия должны быть искренними и добровольными, а не формальными или вынужденными.
Почему объятия полезны
Даже один полноценный объятие в день заметно улучшает психологическое состояние. Наблюдается снижение негативных мыслей и снижение риска депрессии примерно на 35%. Исследование охватило 3270 жителей Германии.
Физический контакт с близким человеком посылает организму сигнал к успокоению: у женщин, участвовавших в экспериментах, после объятий снижался уровень гормона стресса кортизола.
Сколько объятий достаточно
Логично предположить, что чем больше объятий, тем лучше эффект. На практике это не так:
- Объятия с 1–3 людьми в день уже заметно улучшают настроение и психологическое состояние.
- Более четырех объятий не дают дополнительного эффекта.
Таким образом, стремиться обнимать всех подряд, чтобы «стать счастливее», не стоит.
Какие объятия не помогают
Некоторые объятия могут быть бесполезными или даже вредными:
- Слишком частые объятия превращаются в формальный ритуал, теряют эмоциональную ценность и не снижают уровень кортизола.
- Принудительные объятия могут восприниматься организмом как стресс и вызывать обратный эффект.
Главное правило: объятия должны быть добровольными и искренними.
Объятия не заменят профессиональную помощь
Хотя объятия эффективны для снижения тревожности, они не заменяют психотерапию или медикаментозное лечение. В сложных психологических ситуациях важно обращаться к специалистам.
