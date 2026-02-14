Немецкие ученые выяснили, что объятия снижают уровень тревожности и помогают почувствовать себя счастливее. Главное условие — объятия должны быть искренними и добровольными, а не формальными или вынужденными.

Почему объятия полезны

Даже один полноценный объятие в день заметно улучшает психологическое состояние. Наблюдается снижение негативных мыслей и снижение риска депрессии примерно на 35%. Исследование охватило 3270 жителей Германии.

Физический контакт с близким человеком посылает организму сигнал к успокоению: у женщин, участвовавших в экспериментах, после объятий снижался уровень гормона стресса кортизола.

Сколько объятий достаточно

Логично предположить, что чем больше объятий, тем лучше эффект. На практике это не так:

Объятия с 1–3 людьми в день уже заметно улучшают настроение и психологическое состояние.

Более четырех объятий не дают дополнительного эффекта.

Таким образом, стремиться обнимать всех подряд, чтобы «стать счастливее», не стоит.

Какие объятия не помогают

Некоторые объятия могут быть бесполезными или даже вредными:

Слишком частые объятия превращаются в формальный ритуал, теряют эмоциональную ценность и не снижают уровень кортизола.

Принудительные объятия могут восприниматься организмом как стресс и вызывать обратный эффект.

Главное правило: объятия должны быть добровольными и искренними.

Объятия не заменят профессиональную помощь

Хотя объятия эффективны для снижения тревожности, они не заменяют психотерапию или медикаментозное лечение. В сложных психологических ситуациях важно обращаться к специалистам.

