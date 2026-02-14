Baltijas balss logotype
Сколько объятий в день нужно для счастья: научный подход 0 201

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько объятий в день нужно для счастья: научный подход

Немецкие ученые выяснили, что объятия снижают уровень тревожности и помогают почувствовать себя счастливее. Главное условие — объятия должны быть искренними и добровольными, а не формальными или вынужденными.

Почему объятия полезны

Даже один полноценный объятие в день заметно улучшает психологическое состояние. Наблюдается снижение негативных мыслей и снижение риска депрессии примерно на 35%. Исследование охватило 3270 жителей Германии.

Физический контакт с близким человеком посылает организму сигнал к успокоению: у женщин, участвовавших в экспериментах, после объятий снижался уровень гормона стресса кортизола.

Сколько объятий достаточно

Логично предположить, что чем больше объятий, тем лучше эффект. На практике это не так:

  • Объятия с 1–3 людьми в день уже заметно улучшают настроение и психологическое состояние.
  • Более четырех объятий не дают дополнительного эффекта.

Таким образом, стремиться обнимать всех подряд, чтобы «стать счастливее», не стоит.

Какие объятия не помогают

Некоторые объятия могут быть бесполезными или даже вредными:

  • Слишком частые объятия превращаются в формальный ритуал, теряют эмоциональную ценность и не снижают уровень кортизола.
  • Принудительные объятия могут восприниматься организмом как стресс и вызывать обратный эффект.

Главное правило: объятия должны быть добровольными и искренними.

Объятия не заменят профессиональную помощь

Хотя объятия эффективны для снижения тревожности, они не заменяют психотерапию или медикаментозное лечение. В сложных психологических ситуациях важно обращаться к специалистам.

Источник

#наука #счастье #эмоции #стресс #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
