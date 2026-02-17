Baltijas balss logotype
Вакцинация от гриппа может сократить риск инфаркта на 18 процентов 1 140

Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вакцинация от гриппа может сократить риск инфаркта на 18 процентов

В основу работы легли данные 15 наблюдательных исследований

Метаанализ показал вероятную связь между вакцинацией от гриппа и уменьшением риска инфаркта миокарда. Исследователи пришли к выводу, что прививка способна снижать вероятность сердечного приступа примерно на 18 процентов. Об этом пишет BMC Public Health.

В основу работы легли данные 15 наблюдательных исследований. В них приняли участие около более 23 млн человек, преимущественно пожилого возраста. Оказалось, что у вакцинированных риск инфаркта оказался ниже. Причем эффект сохранялся в разных подгруппах.

Положительная динамика отмечалась как среди людей старше 70 лет, так и среди более молодых участников. Снижение вероятности сердечного приступа наблюдалось даже у пациентов, уже перенесших инфаркт или имеющих подобный диагноз в анамнезе. Авторы подчёркивают, что в сезон распространения гриппа число сердечно-сосудистых событий традиционно увеличивается, поскольку инфекция может вызывать системное воспаление и негативно влиять на состояние сосудов.

При этом учёные обращают внимание, что включенные в анализ работы носили наблюдательный характер, поэтому говорить о прямой причинно-следственной связи нельзя. Тем не менее результаты позволяют предположить наличие дополнительного кардиопротективного эффекта вакцинации против гриппа, который требует дальнейших исследований.

#медицина #наука #грипп #вакцинация #старение #инфаркт #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    17-го февраля

    Нужно понимать принцип вакцинирования.Вводат вакцину с ослабленным вирусом, организм побеждпет ее.И вы уже заболев гриппом не умрете. В кордиологии вам не сделабт операцию без этой вакцины.Вакцинируюсь с 2018 года и вся семья включая бабушку 95 лет. бОлела гриппом очень легко в 8 утра была температура 38, я ее не успела почувствовать .юа в 11 часов утра уже была здорова. Грипп был подтвержден у всех, кто лежал в палате.

    1
    2

