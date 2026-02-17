Метаанализ показал вероятную связь между вакцинацией от гриппа и уменьшением риска инфаркта миокарда. Исследователи пришли к выводу, что прививка способна снижать вероятность сердечного приступа примерно на 18 процентов. Об этом пишет BMC Public Health.

В основу работы легли данные 15 наблюдательных исследований. В них приняли участие около более 23 млн человек, преимущественно пожилого возраста. Оказалось, что у вакцинированных риск инфаркта оказался ниже. Причем эффект сохранялся в разных подгруппах.

Положительная динамика отмечалась как среди людей старше 70 лет, так и среди более молодых участников. Снижение вероятности сердечного приступа наблюдалось даже у пациентов, уже перенесших инфаркт или имеющих подобный диагноз в анамнезе. Авторы подчёркивают, что в сезон распространения гриппа число сердечно-сосудистых событий традиционно увеличивается, поскольку инфекция может вызывать системное воспаление и негативно влиять на состояние сосудов.

При этом учёные обращают внимание, что включенные в анализ работы носили наблюдательный характер, поэтому говорить о прямой причинно-следственной связи нельзя. Тем не менее результаты позволяют предположить наличие дополнительного кардиопротективного эффекта вакцинации против гриппа, который требует дальнейших исследований.