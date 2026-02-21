Дмитрий Нагиев основал свои курсы в Дубае. Однако, по словам участников, методы у шоумена весьма странные.

Дмитрий Нагиев прослыл инфоцыганом из-за своих сомнительных курсов по прокачке харизмы. Шоумен, как выяснилось, заставляет подопечных заниматься унизительными вещами.

На ведущего пожаловались его клиенты, которых он то и дело штрафует по поводу и без. Но больше всего покупателей курса смущает практика — якобы направленная на то, чтобы человек раскрепостился.

«Чтобы выйти из зоны комфорта и стать увереннее, на занятиях приходится ползать в позе собаки, изображать оргазмы и играть сценки из сериала „Кухня“», — передает телеграм-канал Mash. За это участникам обещают «вернуть себя» и «познание внутреннего мира». Однако, по словам тех, кто побывал на курсе, они испытали только стыд за содеянное.

Что касается штрафов, то их размеры можно назвать конскими. «Клиенты жалуются, что их нещадно могут наказывать рублем — за плохое поведение и слив записей на 300к рублей, на 500к — за рекламу себя любимых в чатах», — говорится в ТГ-канале.

Однако некоторых не смущают ни штрафы, ни странные способы самопознания, разработанные Дмитрием. Им просто нравится быть частью близкой аудитории Нагиева, с которым можно также «щелкнуть» совместное селфи.