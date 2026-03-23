Горный хребет в Испании признали самым красивым местом в мире в 2026 году

Люблю!
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пикос-де-Эуропа

Пикос-де-Эуропа

Горный хребет Пикос-де-Эуропа на севере Испании признали самым красивым местом в мире в 2026 году.

Список составила команда влиятельного журнала о туризме и развлечениях Time Out. Авторы рейтинга подчеркивают, что он субъективен и ни в коем случае не является исчерпывающим. Одновременно они гарантировали, что оценки каждого места в списке основаны на реальном опыте.

"Каждый пляж, озеро, город и долина в этом списке были посещены и проверены нашей сетью путешественников-авторов. Короче говоря, все они стоят того, чтобы совершить путешествие и увидеть их своими глазами", – говорится в сообщении.

Пикос-де-Европа – чем интересен

Это один из самых компактных горных хребтов в мире, достигающий внушительной высоты в 2650 метров всего в 20 километрах от побережья.

"Это, безусловно, чудо географии, но оно также создает пейзажи необыкновенной красоты. Горы Пикос круто поднимаются из моря, а это значит, что виды включают в себя не только отвесные ущелья и опасные вершины, но и сверкающие полосы пляжей и бушующее Кантабрийское море", – отметил британский автор Time Out Эд Каннингем.

По его словам, на территории национального парка Picos de Europa находится бесчисленное множество прекрасных мест: поразительно уединенная горная вершина Наранхо-де-Бульнес, старинные горные деревушки Сотрес и Каин, сверкающие ледниковые озера Ковадонга с одноименным святилищем и место паломничества в скале, балансирующее над водопадом.

Особенно туристам предлагают обратить внимание на маршрут Рута-де-Карес – один из самых известных пешеходных маршрутов в Испании. Тропа протяженностью 23 километра (туда и обратно) проходит через каньон мимо вершин и водопадов, а некоторые ее тропинки вырублены в скале.

10 самых красивых мест в мире в 2026 году

  1. Пикос-де-Европа, Испания.

  2. Национальный парк Комодо, Индонезия.

  3. Библиотека при Музее Моргана, Нью-Йорк, США.

  4. Долина Дору, Португалия.

  5. Биг-Сур, США.

  6. Улсуотер, Англия.

  7. Старый город Болоньи, Италия.

  8. Капо Теста, Сардиния, Италия.

  9. Водопад Виктория, Африка.

  10. Долина Пунакха, Бутан.

