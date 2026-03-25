Вот уже четыре года, как Алла Пугачева с семьей обосновалась за пределами России. За это время их великолепный замок в деревне Грязи тщетно ждет нового владельца: покупатели так и не объявились. Очевидно, что звездные супруги опасались за судьбу своей дорогой недвижимости, особенно учитывая статус Максима Галкина. Сначала они хотели полностью переоформить замок на Аллу Борисовну, но это оказалось невозможным без приезда юмориста в Россию. Тогда Примадонна и её супруг нашли оригинальное решение: 1/6 часть особняка была переписана на их 12-летних детей — Гарри и Лизу, которые сейчас счастливо живут с родителями на Кипре. Передача собственности несовершеннолетним — дело непростое, требующее обязательного участия органов опеки. Однако специалисты подтверждают, что такой ход делает имущество практически неприкосновенным. Ведь даже при самых серьезных юридических разбирательствах с родителями, собственность, оформленная на детей, остаётся защищенной от ареста или изъятия. Для семьи это, пожалуй, стало единственным шансом уберечь их любимый дом, в который было вложено столько души.

Замок мечты: как всё начиналось

История этого легендарного замка началась в далёких 2000-х. Сам Максим признавался, что образ их будущего фамильного гнезда пришёл к нему во сне! Семь долгих лет ушло на воплощение этой мечты, и, по разным оценкам, строительство обошлось звёздной паре в колоссальные 10-20 миллионов долларов. Это шестиэтажное чудо, раскинувшееся на трёх тысячах квадратных метров, выполнено в стиле фальш-неоготики — сам Галкин ласково называл его «готическим замком». Вход ревностно оберегают четыре массивные каменные гаргульи, а над парадным подъездом гордо возвышаются конусообразные башни. Вокруг замка простирается огромный участок площадью 212 соток. Архитекторы потрудились на славу, создав не просто дом, а настоящую средневековую крепость со всеми подобающими атрибутами: здесь есть и загадочные потайные комнаты, и даже подземный ход, ведущий в хозяйственный блок. Ходят слухи и о секретном бункере, которые Галкин* сам же и подпитывал шутками о подготовке к концу света.

Роскошь и повседневность: жизнь внутри замка

Внутри замок поражает не меньше, чем снаружи. Холлы и гостиные сияют хрустальными люстрами, отделаны благородными дубовыми панелями, украшены изысканной лепниной, живописными росписями и витражными окнами. Особенной гордостью Максима была его библиотека с многоярусными дубовыми стеллажами, где бережно хранились книги в роскошных кожаных переплетах с золотым тиснением. А в одном из коридоров можно было полюбоваться на уменьшенную копию знаменитых дверей Лоренцо Гиберти из Флорентийского баптистерия — настоящее произведение искусства! Стены замка когда-то украшал старинный антиквариат, но, увы, сейчас большая его часть уже вывезена. Первые годы замок буквально кипел жизнью: здесь устраивались пышные приёмы, на которые съезжались звёзды первой величины, проходили душевные семейные концерты, а сама Алла Борисовна с любовью ухаживала за садом и баловала близких кулинарными шедеврами. Для Гарри и Лизы на территории был даже мини-зоопарк, чтобы дети не скучали и не рвались в город. Местные жители иногда роптали на шумные вечеринки и машины гостей, занимавшие деревенские улицы, но в целом мирно уживались со своими знаменитыми соседями.

Почему замок не могут продать?

Однако в 2022 году всё резко изменилось. После отъезда Галкина и Пугачевой за границу, замок был выставлен на продажу. Изначальная цена в 1 миллиард рублей казалась баснословной, и хотя позже её скорректировали, желанные покупатели так и не нашлись. Эксперты видят несколько причин такой неудачи: это и репутация продавцов, и статус иноагента, который заметно усложняет любые сделки, и, конечно, сам объект. Замок оказался слишком дорогим в содержании и слишком экстравагантным для современного рынка элитной недвижимости, что отпугивает потенциальных владельцев.