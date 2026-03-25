Новая жизнь в Лондоне: Гребенщиков получил британский паспорт

Дата публикации: 25.03.2026
Изображение к статье: Новая жизнь в Лондоне: Гребенщиков получил британский паспорт

Один из основателей русского рока Борис Гребенщиков получил гражданство Великобритании. Об этом свидетельствуют обновленные данные в британском реестре компаний, где были внесены изменения в его личную информацию.

Согласно регистрационным документам, британское гражданство также получила его супруга Ирина. Соответствующие изменения зафиксированы 16 марта 2026 года в данных компании BG PLUS LLP, созданной парой в конце 2022 года. Ранее в документах они значились гражданами России.

Связь музыканта с Великобританией имеет давнюю историю. Гребенщиков неоднократно подчеркивал особое отношение к стране и с конца 1980-х годов периодически жил в Лондоне, совмещая это с творческой деятельностью. В разные годы он реализовывал проекты, связанные с британской музыкальной сценой, в том числе работал над альбомом Radio London.

Несколько лет назад артист окончательно переехал в британскую столицу. В интервью он отмечал, что именно там находит более комфортные условия для творчества и жизни.

В последнее время Гребенщиков сократил концертную активность: часть запланированных выступлений в разных странах была отменена из-за состояния здоровья.

#гражданство #Великобритания #музыка #знаменитости #Лондон #творчество #рок #концерты #здоровье
